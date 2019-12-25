Hành động của ông bố khi dắt con gái ngoài đường khiến dân mạng cảm động

Chứng kiến người cha và con gái dắt tay tình cảm trên đường, nhiều người ước ao mình cũng có một công chúa nhỏ để yêu thương, bảo vệ.

Tình cảm giữa cha và con gái là một sự gắn kết vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Con gái giống như công chúa bé nhỏ khiến cha luôn muốn bảo vệ, nâng niu.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh cha dắt con gái ngoài đường khiến nhiều người cảm động.

Hình ảnh cha và con gái gây xôn xao - Ảnh: FB

"Thời tiết mấy hôm nay chán quá con gái nhỉ? Trời lạnh mà lại còn nắng nữa. Mặc cái áo của bố vào không rét.... à còn cái mũ nữa, đội nốt vào bố ngắm xem có xinh không nào.

Đấy là mình đoán họ sẽ nói với nhau như thế thôi vì bất chợt nhìn thấy 2 bố con đang lững thững trên đường. Đứa bé thì mặc cái áo thùng thình, ông bố lại chỉ còn tấm lưng trần dãi nắng.

Đúng là dù bạn có là ai thì con cái vẫn luôn là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh.

Bố nhường áo và mũ cho con - Ảnh: FB

Ông bố dắt con gái đi ngoài đường, vì trời nắng nên anh quyết định cởi áo khoác lên người con. Chiếc mũ anh đang đội cũng nhường luôn cho con, còn bản thân mình thì đeo chiếc cặp hồng. Khoảnh khắc vừa hài hước vừa tình cảm khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc vừa ấm áp vừa xúc động gây bão mạng - Ảnh: FB

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận: "Xúc động quá. Coi xong tự nhiên thấy nhớ bố ghê"; "Đọc xong thấy lòng chùng xuống"; "Con gái là bảo bối của cha mà"; "Cha mẹ luôn yêu con theo cách của riêng mình"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-dong-cua-ong-bo-khi-dat-con-gai-ngoai-duong-khien-dan-mang-cam-dong-347321.html