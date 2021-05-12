Hàng loạt video livestream của bà Phương Hằng bị 'ăn cắp' để reup kiếm tiền, thu về bạc triệu?

Xã hội 12/05/2021 19:27

Nhắm vào sự quan tâm của CĐM dành cho bà Phương Hằng và những lùm xùm giữa bà chủ Đại Nam với các nhân vật trong giới giải trí, nhiều kênh Youtube và tài khoản Facebook đã cắt ghép, reup các video livestream của bà Hằng trên kênh của mình để hút view khủng.

Chỉ cần search từ khóa "Phương Hằng" trên Google sẽ có 50 triệu kết quả trả về trong chưa đến 1 giây. Còn trên Youtube, người dùng chỉ cần search cùng từ khóa "Phương Hằng" thì màn hình máy tính sẽ hiện tràn ngập các đoạn video livestream của bà Phương Hằng do các chủ kênh cắt ghép, reup lại.

Có như vậy mới thấy, sức nóng cùng sự quan tâm của công chúng dành cho những lùm xùm cũng như tất cả thông tin liên quan dù lớn hay nhỏ về bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc KDL Đại Nam, vợ đại gia Dũng "lò vôi".

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Bà Phương Hằng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những lần livestream tố ông Võ Hoàng Yên cũng như 'tuyên chiến' với hàng loạt nghệ sĩ trong Vbiz - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay từ những ngày đầu của "cuộc chiến online" này, bà Phương Hằng đã gây chú ý trong CĐM khi tố ông Võ Hoàng Yên lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… Tuy nhiên, tới nay, vẫn chưa có kết quả chính thức về vụ việc này.

Càng về sau, trong mỗi lần livestream, bà Hằng lại càng khiến cho sự việc trở nên thu hút hơn khi công khai tuyên chiến với nhiều gương mặt tên tuổi trong giới showbiz như danh hài Hoài Linh, Trang Khàn, mới đây nhất là nghệ sĩ Hồng Vân...

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Trong những lần livestream, bà Hằng giải đáp thắc mắc của CĐM cũng như có những lời đáp trả gay gắt đối với các sự việc liên quan mình - Ảnh: Chụp màn hình

Những lần livestream của bà Hằng thu hút rất nhiều lượt xem của cư dân mạng bởi độ "nóng" của các thông tin mà bà đưa ra, nhất là những thông tin này đều liên quan đến những nhân vật nổi tiếng. Bên cạnh đó, cho đến thời điểm này, khi những lùm xùm, tranh cãi của bà Hằng liên quan đến nhiều người hơn thì những nhân vật trong giới nghệ sĩ vốn có nhiều fan hâm mộ cũng bắt đầu livestream chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề trên. Từ đây, một bộ phận Youtuber đã tiến hành thu, quay lại các đoạn livestream hoặc tải hẳn các video gốc rồi đăng tải lên trang cá nhân để thu hút người xem.

Các video gốc hoặc các đoạn video được cắt ghép rồi up lên youtube này thu hút được lượng view khủng. Trong vài giờ đã hàng chục ngàn lượt xem, thậm chí vài ba ngày đã lên đến hàng trăm ngàn lượt xem.

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Trên Youtube hàng loạt kênh đã cắt ghép, re-up lại các video livestream của bà Phương Hằng thu về lượt view 'cao chót vót'

Ngoài up lại trên Youtube, các video bà Phương Hằng livestream cũng bị đăng tải câu view để bán hàng online trên Facebook. Thậm chí, để câu view, các Youtuber còn giật tít, chọn hình ảnh gây sốc cho các đoạn livestream của bà Phương Hằng.

Khi các kênh này thu hút được lượt đăng ký nhiều, họ sẽ bắt đầu bật nút kiếm tiền hoặc đổi tên của kênh và bán lại cho người khác. Sau đó chủ kênh mới sẽ xây lại nội dung "sạch" phù hợp với tiêu chí mới của mình. Đáng chú ý, nếu kênh có lượt theo dõi cao chủ kênh Youtube và chủ tài khoản Facebook có thể bán với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng một tài khoản.

Hàng loạt video livestream của bà Phương Hằng bị 'ăn cắp' để reup kiếm tiền, thu về bạc triệu? - Ảnh 4
Để câu view, các Youtuber còn giật tít, chọn hình ảnh gây sốc cho các đoạn livestream của bà Phương Hằng

Hiện những ồn ào xung quanh bà Phương Hằng và những nhân vật có liên quan như Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Võ Hoàng Yên cùng một số nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nếu không muốn nói là càng ngày càng căng thẳng. Do đó, mỗi ngày vào buổi tối, cư dân mạng lại vào xem livestream của bà Hằng như một thói quen. Từ đây, các video reup trên Youtube lại được dịp "hốt" view khủng.

Không chỉ dằn mặt nghệ sĩ, bà Phương Hằng từng chỉ trích chính con ruột 'biến chất': 'Mong tất cả mọi người tránh xa nó ra'

Không chỉ dằn mặt nghệ sĩ, bà Phương Hằng từng chỉ trích chính con ruột 'biến chất': 'Mong tất cả mọi người tránh xa nó ra'

Nổi tiếng là người thẳng thắn qua các màn livestream "đấu khẩu" với nhiều người trong thời gian qua, thế nhưng ít ai biết rằng, bà Nguyễn Phương Hằng còn từng ra mặt công bố chỉ trích chính con trai ruột của mình.

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Dũng “lò vôi” bà Phương Hằng và Hoài Linh

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