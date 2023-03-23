Hàng chục học sinh tiểu học nghi ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ ngoài cổng trường

Trước sự việc, phía trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 23/3, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc một số người lạ mặt đến trước cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay, sau khi nhận bóng bay từ số người này đã có 31 học sinh bị ngộ độc.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 13h30 chiều 22/3, có 4 người lạ mặt gồm 3 nữ và 1 nam đến trước cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp) để phát bóng bay cho học sinh. Khoảng một lúc sau, khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này lập tức rời đi.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ học sinh ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Người Lao động, đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn.

Trước sự việc, phía trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn.

Trường ghi nhận 31 em nghi bị ngộ độc; trong đó, 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi tại nhà.

Thông tin mới về các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cá chép muối ủ chua Nhận định chung đối với 3 ca bệnh nhân ngộ độc botulinum mức độ nặng là đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc BAT.

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