Ngày 20/3, bệnh nhân H.V.Đ (57 tuổi, ngụ Phước Sơn) lơ mơ, còn dùng an thần; đến ngày 21/3 còn sốt, sức cơ 3/5. Bệnh nhân bị viêm phổi liên quan thở máy, đã chuyển đổi kháng sinh hướng viêm phổi bệnh viện, được chỉ định sử dụng kháng sinh hướng điều trị nhiễm khuẩn đa kháng.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều tối 21/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cập nhật tình trạng sức khỏe các bệnh nhân trong vụ ngộ độc cá chép muối ủ chua xảy ra tại Quảng Nam, đặc biệt đối với 3 trường hợp tiên lượng nặng đã được chỉ định truyền Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT), thuốc giải ngộ độc tố Clostridium Botulinum.

Bệnh nhân H.T.T (37 tuổi, ở Phước Sơn) ngày 20/3 tỉnh, tiếp xúc được, thực hiện được y lệnh, đã ngưng an thần. Ngày 21/3 sau khi rút nội khí quản 1 ngày, hiện tại bệnh nhân tự thở, sinh hiệu ổn, sức cơ 5/5. Tiên lượng khá.

Bệnh nhân H.V.Đ (26 tuổi, ở Phước Sơn) ngày 20/3 đã tỉnh, tiếp xúc được, thực hiện được y lệnh, đã ngưng an thần. Đến ngày 21/3, bệnh nhân đã được rút nội khí quản, hiện tại tỉnh táo, sức cơ 5/5. Tiên lượng khá.

Riêng 2 bệnh nhân H.T.M (24 tuổi) và H.T.C (12 tuổi) (cùng ở Phước Sơn) đã tỉnh, sinh hiệu ổn.

Nhận định chung đối với 3 ca bệnh nhân ngộ độc botulinum mức độ nặng là đều có cải thiện bước đầu khá tốt sau truyền thuốc giải độc BAT. Hiện tại đã rút nội khí quản 2 trường hợp, chỉ còn 1 ca tiên lượng dè dặt do liên quan đến vấn đề viêm phổi do thở máy.

Vẫn còn bệnh nhân tiên lượng dè đặt - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ Vietnamplus, trước đó, vụ ngộ độc xảy ra vào lúc 12 giờ ngày 16/3, 5 người ăn trưa tại rẫy keo của gia đình anh H. V. Đ. (29 tuổi) ở thôn 2, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn. Các món ăn gồm cá chép muối ủ chua, chim nướng, cơm.

Đến 19 giờ cùng ngày, một trong 5 người ăn có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, bụng chướng, choáng, chóng mặt. Sau đó, 3 người khác cũng mắc các triệu chứng tương tự.

Trong 5 người cùng ăn trưa, có một người không ăn món cá chép muối ủ chua thì không có biểu hiện ngộ độc. Sau khi đưa vào cấp cứu, các bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi Phía Bắc Quảng Nam chẩn đoán ngộ độc ngộ độc Botulinum.

Sau khi xảy ra các vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các đơn vị điều tra nguyên nhân và khảo sát các yếu tố liên quan để tìm nguồn lây, lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn, cho biết: Sẻ chia với hoàn cảnh của các hộ gia đình người bệnh, hiện chính quyền, các hội đoàn thể các cấp của huyện Phước Sơn đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cụ thể cho các hộ gia đình.