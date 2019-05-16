Hai thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Lời kể hãi hùng của nhân chứng

Xã hội 16/05/2019 17:22

Hai thi thể được phát hiện trong ngôi nhà tại Bình Dương được cho là của một nam, một nữ. Nạn nhân đã bị sát hại cách đây nhiều ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Đến trưa hôm nay (16/5), các cơ quan chức năng và đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra vụ việc phát hiện hai thi thể trong khối bê tông ở ngôi nhà thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) gây rúng động dư luận nhiều giờ qua.

Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới đập bỏ được khối bê tông, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi thùng nhựa. Cơ quan chức năng nghi ngờ các nạn nhân bị giết trước đó nhiều ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Hai thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Lời kể hãi hùng của nhân chứng - Ảnh 1
Thùng chứa thi thể được đổ đầy bê tông - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Zing, người đàn ông được công an nhờ đập vỡ bê tông đưa hai thi thể ra ngoài đoán rằng thi thể trong thùng nhựa bằng bê tông thứ hai là nam giới. Ông cho biết, xác người này được bao bọc kỹ lưỡng bằng một lớp xi măng, phần nắp được hàn thêm một miếng sắt và được bắn silicon rất cứng.

Còn thi thể được phát hiện trong bồn chứa nước, ông cho là nữ giới. Nạn nhân không mặc quần áo và được bọc bên ngoài bằng một cái mền.

Hai thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Lời kể hãi hùng của nhân chứng - Ảnh 2
Một trụ bê tông khác cũng chứa thi thể người - Ảnh: Internet

Được biết, ngôi nhà phát hiện vụ việc được mua đi bán lại nhiều lần. Cách đây khoảng một tháng, người chủ mới đến xem nhà để mua thì chưa thấy hai khối bê tông này. Đến chiều qua (15/5), khi ông đến dọn dẹp thì phát hiện một chiếc thùng chứa nước bị đổ đầy bê tông đặt ngay giữa phòng ngủ.

Theo lời kể của những người sống xung quanh, trước đó có một nhóm nam nữ bí ẩn đến thuê căn nhà này. Vì họ chỉ di chuyển bằng ô tô và mỗi khi vào nhà thường khóa kín cửa, thậm chí thuê người giăng bạt quanh ngôi nhà nên hàng xóm không có thông tin gì về họ.

Hai thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Lời kể hãi hùng của nhân chứng - Ảnh 3
Ngôi nhà phát hiện vụ việc - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, hôm qua (15/5) tại căn nhà thuộc ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) người dân phát hiện một thùng chứa đổ đầy bê tông. Khi đập vỡ khối bê tông, họ phát hiện bên trong có một bộ phận thi thể người bốc mùi hôi thối. Ngay lập tức người dân đã thông báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Sau khi đập khối bê tông, cơ quan công an phát hiện thêm một thi thể khác tại căn nhà này.

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