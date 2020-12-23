Vụ tai nạn thương tâm khiến 1 thai phụ tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 16 giờ chiều qua (22/12), tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 1 thai phụ tử vong và 1 người khác bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe container mang biển số 15C-152.33 kéo theo rơ-moóc mang biển số 15R-140.50 do tài xế Nguyễn Văn Tuân (SN 1979, trú tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển, di chuyển theo hướng từ cầu Võ Nguyên Giáp (cầu Rào 2) về đường Nguyễn Văn Linh.

Khi đến khu vực vòng xuyến chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 15B2-852.16 đi cùng chiều.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều qua tại Hải Phòng khiến thai phụ tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên VOV, vụ va chạm khiến chị Đ.T.L (sinh năm 1999, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đang mang thai) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn giao thông còn khiến bà T.T.H (sinh năm 1973) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Văn Linh ùn tắc cục bộ. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện sự việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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