Sau khi vào phòng trọ, người dân bàng hoàng phát hiện nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ, miệng dán băng keo.
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Mới đây, cơ quan chức năng quận 9 (TP. HCM) cho biết đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ việc nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ tại hẻm 32 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/12, bạn bè không thấy nam sinh viên đi học nên gọi điện thoại. Dù đã gọi nhiều cuộc nhưng nam sinh viên này vẫn không bắt máy nên một số người bạn đến phòng trọ để xem tình hình.
Khi đến nơi, mọi người gọi mãi không thấy trả lời, cửa khóa bên trong nên đã nhờ người dân đến hỗ trợ, dùng búa phá cửa.
Khi vào bên trong, mọi người hoảng hồn khi nhìn thấy nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, miệng bị dán băng keo. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để xử lý.
Theo thông tin trên Doanh nghiệp và Tiếp thị, nạn nhân 22 tuổi, quê Bến Tre, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân thuê trọ ở một mình, thường ngày có tính cách hiền lành, học giỏi nên được bạn bè quý mến.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.