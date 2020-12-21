Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nghi án chồng tẩm xăng đốt vợ khiến nạn nhân bị bỏng toàn thân.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, vào ngày 11/11, chị N.T.N.H (29 tuổi, hiện sống tại tỉnh Bến Tre) nhập viện tại khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng lửa xăng nặng diện tích 58% độ II, 14% độ III rải rác toàn thân.

Người chồng tẩm xăng đốt vợ vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Suốt 1 tháng qua, bệnh nhân phải điều trị tích cực, cắt lọc ghép da nhiều lần. Cũng theo nguồn tin trên, mẹ chị H. cho biết nạn nhân lấy chồng và về sống tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Sau 5 năm chung sống, cả hai có 2 con gái nhỏ.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, chị H. và người chồng tên Trí xảy ra mâu thuẫn tình cảm vì chồng nghi ngờ chị có nhân tình.

Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, 2 con nhỏ gửi người thân trông giúp - Ảnh: Internet

Sau đó, vì quá tức giận, người chồng gom quần áo của vợ quăng ra ngoài, đuổi vợ ra khỏi nhà. Thấy vậy, chị H. chạy ra ôm đồ vào thì bị chồng lấy xăng tạt lên rồi dùng hộp quẹt bật lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên khiến người vợ cháy toàn thân, Trí cũng bị bỏng 2 chân, phải điều trị tại bệnh viện địa phương.

Thời gian qua, gia đình phải gửi 2 con gái nhỏ cho người nhà chăm sóc. Bên cạnh đó, chi phí điều trị nhập viện của chị H. rất cao. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nghi án chồng tẩm xăng đốt vợ này.

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