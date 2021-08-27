Hải Phòng ngập ngụa trong biển nước sau cơn mưa lớn, phương tiện chết máy la liệt trên đường

Xã hội 27/08/2021 10:41

Ở nhiều khu vực, nước dâng cao tràn cả vào nhà dân, có nơi ngập 70 - 80cm…

Mới đây, trên mạng xã hội, một video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông trung tuổi bơi thuyền thúng để di chuyển ra đầu ngõ trong ngày ngập lụt khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Tình trạng ngập lụt xảy ra nghiêm trọng hơn ở các ngõ, ngách trung tâm thành phố Hải Phòng. Chính vì vậy, để ra đường có việc gấp lúc đó, người dân thành phố Cảng chẳng còn cách nào khác là phải tự thiết kế chiếc "thuyền thúng" để giải quyết công chuyện.

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Để di chuyển ra đường lúc này thì có lẽ chiếc "thuyền thúng" tự chế là phương tiện tối ưu nhất - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của báo Thanh Niên, khoảng từ 3 giờ sáng ngày 26/8, TP. Hải Phòng có mưa lớn kèm theo sấm, chớp. Mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến rất nhiều tuyến đường, khu dân cư của thành phố cảng bị ngập lụt. Chị Bùi Thị Nga, ở chợ Cột Đèn, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết: "Rất lâu rồi mới có cơn mưa to, kéo dài đến thế này. Nền nhà tôi thuộc diện cao trong xóm mà nước cứ ồ ạt chảy vào".

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Nhiều nơi ở Hải Phòng bị ngập cao - Ảnh: Công an nhân dân

Cơn mưa lớn đúng vào đúng thời điểm người dân phải ra khỏi nhà đi làm nên làm ảnh hưởng không ít đến. Nhiều tuyến đường giao thông hỗn loạn, ùn tắc. Đường ngập cao khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn. Nhiều xe máy, ô tô khi đi qua điểm ngập nước đã bị chết máy. 

Theo ghi nhận của Báo Giao thông tại một số tuyến phố trên địa bàn TP. Hải Phòng, nhiều nơi bị ngập rất sâu từ 0,5-1m như: Cầu Đất, Tô Hiệu, Nguyễn Tri Phương, Lương Khánh Thiện, Nguyễn Khuyến, Trần Khánh Dư, Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Nguyễn Trãi, Tôn Đức Thắng, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tông…

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