Hải Dương: Vợ chồng F0 không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt trước mặt nhân viên y tế

Cặp vợ chồng là F0, liên quan đến ổ dịch COVID-19 ở Đại lộ Hồ Chí Minh nhưng đã ngoan cố ở trong nhà 2 tiếng. Sau khi đến bệnh viện còn kéo khẩu trang, nhổ nước bọt trước mặt các nhân viên y tế.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, cặp vợ chồng F0 là Lê Anh Tú, SN 1962 và vợ là Đinh Thị Thắm, SN 1971. 2 người này có liên quan đến ổ dịch COVID-19 ở Đại lộ Hồ Chí Minh.

Hành vi gây phản cảm, tạo dư luận xấu của vợ chồng cặp F0 này đã bị cơ quan công an TP.Hải Dương vào cuộc xác minh. Theo kết luận của công an, sự việc không đeo khẩu trang đúng quy định, nhổ nước bọt ra môi trường bên ngoài khi đang có nhiều người ở gần của vợ chồng BN Tú, Thắm là đúng như phản ánh. Theo đó, 2 bệnh nhân này đã không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Trước đó, VietNamNet từng đưa tin, lúc 21h30 tối 22/5, khi lực lượng chức năng đến, vợ chồng ông Tú nhất định không mở cửa. Thậm chí, khi có sự xuất hiện của Công an TP.Hải Dương, gia đình này cũng không chịu ra ngoài.

Sau gần 2 tiếng, 2 vợ chồng mới ra khỏi nhà và lập tức được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Tuy nhiên sau đó lại có hành động kéo khẩu trang xuống nhổ nước bọt trước mặt các nhân viên y tế.

Trước đó, thông tin về việc 2 vợ chồng cố thủ trong nhà suốt 2 tiếng cũng gây bức xúc dư luận - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Thuật lại với phóng viên Kinh tế Đô thị, Anh Trần Hữu Nghĩa, SN 1994, là tình nguyện viên cho biết: “Khi xe chở vợ chồng BN Tú, Thắm ra tới sân Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, ca trực y tế ra tiếp nhận BN. Tôi vừa mở cửa xe cấp cứu cho BN xuống, ông Tú không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt ngay trước mặt mọi người, khiến chúng tôi rất bức xúc”.

Hành động của nam bệnh nhân được xem là rất thiếu ý thức và không có văn minh. Hiện công an TP.Hải Dương đã chuyển hồ sơ vụ việc đến UBND phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương đề nghị xử lý theo thẩm quyền.

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