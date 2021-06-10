Hải Dương: Vợ chồng F0 không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt trước mặt nhân viên y tế

Xã hội 10/06/2021 16:09

Cặp vợ chồng là F0, liên quan đến ổ dịch COVID-19 ở Đại lộ Hồ Chí Minh nhưng đã ngoan cố ở trong nhà 2 tiếng. Sau khi đến bệnh viện còn kéo khẩu trang, nhổ nước bọt trước mặt các nhân viên y tế.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, cặp vợ chồng F0 là Lê Anh Tú, SN 1962 và vợ là Đinh Thị Thắm, SN 1971. 2 người này có liên quan đến ổ dịch COVID-19 ở Đại lộ Hồ Chí Minh.

Hành vi gây phản cảm, tạo dư luận xấu của vợ chồng cặp F0 này đã bị cơ quan công an TP.Hải Dương vào cuộc xác minh. Theo kết luận của công an, sự việc không đeo khẩu trang đúng quy định, nhổ nước bọt ra môi trường bên ngoài khi đang có nhiều người ở gần của vợ chồng BN Tú, Thắm là đúng như phản ánh. Theo đó, 2 bệnh nhân này đã không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Trước đó, VietNamNet từng đưa tin, lúc 21h30 tối 22/5, khi lực lượng chức năng đến, vợ chồng ông Tú nhất định không mở cửa. Thậm chí, khi có sự xuất hiện của Công an TP.Hải Dương, gia đình này cũng không chịu ra ngoài. 

Sau gần 2 tiếng, 2 vợ chồng mới ra khỏi nhà và lập tức được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Tuy nhiên sau đó lại có hành động kéo khẩu trang xuống nhổ nước bọt trước mặt các nhân viên y tế. 

COVID-19 1
Trước đó, thông tin về việc 2 vợ chồng cố thủ trong nhà suốt 2 tiếng cũng gây bức xúc dư luận - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Thuật lại với phóng viên Kinh tế Đô thị, Anh Trần Hữu Nghĩa, SN 1994, là tình nguyện viên cho biết: “Khi xe chở vợ chồng BN Tú, Thắm ra tới sân Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, ca trực y tế ra tiếp nhận BN. Tôi vừa mở cửa xe cấp cứu cho BN xuống, ông Tú không đeo khẩu trang, nhổ nước bọt ngay trước mặt mọi người, khiến chúng tôi rất bức xúc”.

Hành động của nam bệnh nhân được xem là rất thiếu ý thức và không có văn minh. Hiện công an TP.Hải Dương đã chuyển hồ sơ vụ việc đến UBND phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương đề nghị xử lý theo thẩm quyền. 

 

Hà Tĩnh: Phong tỏa 900 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu vì liên quan đến Covid-19

Hà Tĩnh: Phong tỏa 900 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu vì liên quan đến Covid-19

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 từ Bình Dương trở về, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành phong tỏa 900 hộ dân với hơn 3.100 nhân khẩu tại TP.Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 F0 không mang khẩu trang vợ chồng F0 nhổ nước bọt trước mặt nhân viên y tế

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1