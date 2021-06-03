Hải Dương: Tiếp tục giãn cách xã hội thêm 11 địa phương

UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định giãn cách xã hội đồi với 11 huyện, thị, thành trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thông báo về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đối với 11 huyện, thị, thành theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 2/6.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhận định, nguy cơ bùng phát COVID-19 rất cao do tình hình dịch bệnh trong cả nước và các tỉnh lân cận đang diễn biến rất phức tạp. Một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại TP Hải Dương chưa xác định được nguồn lây.

Do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống COVID-19. Theo đó, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đối với 11 huyện, thị, thành theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch tại các phân xưởng, nhà máy, các chợ dân sinh, siêu thị, bệnh viện. Tăng cường kiểm soát tại các chốt liên ngành cấp tỉnh nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch từ ngoại tỉnh.

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Đối với người từ ngoài tỉnh trở về từ vùng dịch hiện đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16 phải được cách ly y tế tập trung. Những người trở về từ vùng dịch hiện đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 15 yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày và phải lẫy mẫu xét nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu huyện Thanh Hà, TP.Chí Linh bố trí lực lượng và tổ chức kiểm soát người ra vào để mua bán, vận chuyển vải thiều đi tiêu thụ. Người từ vùng có dịch đến mua bán, vận chuyển phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong 5 ngày gần nhất

Đối với TP.Hải Dương, tập trung kiểm soát và dập dịch hoàn toàn. Tiếp tục thực hiện các biện pháp về giãn cách xã hội và hạn chế các

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