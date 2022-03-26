Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị cắt lìa thân thể, tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 26/3, ông Phạm Bình Luận - Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, hiện Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là bà L.T.H (68 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn).

Cụ thể, vào khoảng 11h trưa ngày 26/3, khi người hàng xóm sang nhà bà H. để uống nước thì thấy đóng cửa. Gọi mãi không ai trả lời, người dân liền mở cửa vào thì phát hiện bà H. đã tử vong với nhiều vết chém trên người, một bộ phận đã lìa khỏi cơ thể.

Hiện trường vụ nghi án con gái giết mẹ ruột ở Hà Tĩnh - Ảnh: Tiền Phong

Nhận được thông tin, Công an xã Sơn Long đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Infornet đưa tin, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đặt nghi vấn Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 1979, con gái duy nhất của bà Hương) là đối tượng gây ra vụ án mạng đau lòng nói trên nên cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ.

Người dân xung quanh bàng hoàng trước sự việc trên - Ảnh: Infornet

Phạm Thị Thu Hiền lấy chồng về xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn). Do bị tâm thần nên gần đây về sống cùng với mẹ đẻ. Vợ chồng chị Hiền có 4 người con, cháu đầu vừa tham gia nhập ngũ, cháu út đang học mầm non.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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