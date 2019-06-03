Người vợ không giữ được bình tĩnh đã lao vào túm áo, liên tục chửi bới chồng trong khi anh này vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rồi lên ô tô lái đi mất.

Cách đây ít giờ, đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một cặp vợ chồng ngay trên phố Xã Đàn (Hà Nội) được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán không ngớt.

Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Chủ nhân đoạn clip cho biết: "Chị vợ đang bầu bắt được chồng chở bồ đi chơi bằng ô tô. Cô bồ đã nhanh chân đào tẩu trong phút chốc để lại anh chồng trên xe ô tô. Theo như lời chị vợ cho biết, chồng và bồ đã cặp kè với nhau được 3 tháng, còn dắt nhau đi du lịch. Có lần anh chồng với bồ đi du lịch ở nhà nghỉ phòng 204, chị vợ ở phòng 205 bên cạnh rình được.

Chị vợ sau đó từng gọi điện cho bồ nhưng cô bồ vẫn cả gan thách thức và nói nó là người đáng thương bị bỏ rơi. Sau hôm nay, cô bồ không ra gặp chị vợ thì chị ấy sẽ đến tận cơ quan làm ầm lên".

Người vợ giằng co với chồng ngay giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip cho thấy cô vợ mặc váy kẻ sọc bắt gặp chồng lấy ô tô chở bồ nhí đi chơi. Người vợ không kiềm chế được mình đã xông vào đánh ghen dằn mặt tình địch, tuy nhiên tiểu tam đã kịp trốn kỹ, chỉ còn anh chồng đối mặt với vợ.

Người phụ nữ vừa chửi bới, vừa túm áo chồng trách móc, còn anh chồng chẳng mảy may dao động, vẫn giữ thái độ điềm nhiên như không, sau đó còn lái xe đi mất. Kết cục là cô vợ bị bỏ lại với nỗi ức chế cùng cực khiến mọi người xung quanh xót xa.

Xô xát được một lúc thì anh chồng bỏ đi - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều lên tiếng trách móc anh chồng cùng cô bồ nhí, đồng thời cảm thương cho người vợ đang mang thai còn phải chịu cú sốc quá lớn.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình.

Bức xúc vì bạn bị giật chồng, hội chị em hợp sức đánh ghen bồ nhí tơi tả Đoạn clip đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người bất bình trước hành động của nhóm phụ nữ, người cho rằng cô gái trẻ đã chấp nhận quan hệ với đàn ông có vợ thì phải chịu hậu quả thế này cũng là xứng đáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-vo-mang-thai-uat-uc-danh-ghen-chong-va-bo-nhi-giua-pho-327027.html