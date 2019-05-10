Bức xúc vì bạn bị giật chồng, hội chị em hợp sức đánh ghen bồ nhí tơi tả

Xã hội 10/05/2019 17:02

Đoạn clip đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người bất bình trước hành động của nhóm phụ nữ, người cho rằng cô gái trẻ đã chấp nhận quan hệ với đàn ông có vợ thì phải chịu hậu quả thế này cũng là xứng đáng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nhóm phụ nữ xô xát nghi do mâu thuẫn tình cảm khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sự việc được cho là xảy ra ở TP. Hải Phòng.

Clip cô gái trẻ bị đánh hội đồng giữa đường

Theo hình ảnh trong clip, một nhóm phụ nữ xông vào đánh hội đồng một cô gái trẻ. Những người này liên tục chửi bới, đánh đập cô gái, có người còn rút cả giày đập tới tấp vào người nạn nhân.

Một người đàn ông mặc vest đứng gần đó đến can ngan nhưng không ăn thua. Nhóm phụ nữ đánh không tiếc tay khiến cô gái ngã dúi dụi dưới đất. Hai nhân viên bảo vệ xuất hiện nhưng tỏ ra bối rối, không biết phải xử lý vụ việc thế nào.

Vài thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho hay cô gái bị đánh vì có quan hệ bất chính với chồng của một phụ nữ trong nhóm.

Bức xúc vì bạn bị giật chồng, hội chị em hợp sức đánh ghen bồ nhí tơi tả - Ảnh 1
Nhóm phụ nữ đánh cô gái trẻ tơi tả giữa phố - Ảnh cắt từ clip
 
Bức xúc vì bạn bị giật chồng, hội chị em hợp sức đánh ghen bồ nhí tơi tả - Ảnh 2
Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn ghen tuông - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người bất bình trước hành động của nhóm phụ nữ, người cho rằng cô gái trẻ đã chấp nhận quan hệ với đàn ông có vợ thì phải chịu hậu quả thế này cũng là xứng đáng.

"Sao cứ phải cặp kè với chồng người ta trong khi đàn ông độc thân đầy ra đấy. Kiếm một tấm chồng tử tế không muốn cứ thích phá hoại gia đình người khác thì bị đánh cũng dễ hiểu thôi", tài khoản H.A. bình luận.

"Thiết nghĩ nhóm phụ nữ này nên đánh ông chồng ý, bao nhiêu chuyện đều bắt nguồn từ cái tính lăng nhăng. Đánh được cô này thì đã sao, anh ta sẽ lại đi với cô khác thôi, có đánh ghen được mãi không?", tài khoản T.N. cho biết.

"Động chân động tay chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren, phức tạp hơn mà thôi, chưa kể còn vi phạm pháp luật nữa. Nói chung không đồng ý với cách hành xử của nhóm phụ nữ", tài khoản M.Y. viết.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

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