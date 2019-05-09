Người vợ đến nhà nghỉ đánh ghen cô gái trẻ khiến nạn nhân trọng thương, người bê bết máu, quần áo cũng bị xé rách.

Mới đây, tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xảy ra vụ đánh ghen dã man khiến một cô gái trẻ phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/5, ông H.P.L. (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cùng cô gái trẻ tên T.T.T. (SN 1994, ngụ phường 2, TP. Bạc Liêu) đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ R.B. (QL1, ấp Trà Ban, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi).

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ đánh ghen - Ảnh: Internet

Sau đó, bà Đ.D.Tr. (SN 1977, vợ ông L.) kéo theo một nhóm người ập vào nhà nghỉ trên đánh tới tấp vào đầu và người chị T. khiến nạn nhân bị trọng thương, người bê bết máu, quần áo cũng bị xé rách. Chủ nhà nghỉ đã phải lấy quần áo khác cho chị T. mặc. Sau đó người dân xung quanh đưa chị T. vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đã gây xôn xao cả khu vực khi có nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Nhận tin báo, Công an xã Châu Hưng A đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lợi nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo chính quyền địa phương, ông L. và bà Tr. đang làm đơn ra tòa ly hôn.

Chị T. tại thời điểm bị đánh ghen - Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan công an, nạn nhân T. khai nhận, sau khi bị nhóm người hành hung, chị bị mất một lắc tay vàng 18k (2 lượng), sợi dây chuyền vàng 18k (3 chỉ), 1 chiếc nhẫn vàng 24k (3 chỉ).

Công an cũng đã triệu tập đối tượng Đ.D.Tr. lên trụ sở làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

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