Bị vợ bắt quả tang đang trên giường với bồ nhí, chồng phũ phàng: 'Về đi được rồi đó'

Không giống những vụ đánh ghen khác, cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại chẳng động chân động tay mà dùng lời lẽ nói chuyện phải trái với nhân tình của chồng. Chẳng biết cô bồ nhí có thấm thía chút nào không, còn người xem thì không khỏi xót xa thương cảm cho người phụ nữ bị chồng phản bội. Lời lẽ của chị vừa ấm ức, vừa bất lực vì không thể giữ trọn vẹn gia đình.

Cứ vài ba ngày dân tình lại được phen nháo nhào khi vợ bóc phốt chồng ngoại tình hay bồ nhí bị đánh ghen không thương tiếc. Tủi nhục là thế nhưng có vẻ một số phụ nữ vẫn bất chấp đạo đức, pháp luật chen chân vào gia đình người khác.

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ cùng người thân đã theo dõi và tìm được đến nhà nhân tình của chồng. Khi bị bắt quả tang tại trận, anh chồng và cô bồ bất ngờ, cứng họng không nói được gì.

Chị vợ tỏ ra bình tĩnh, chỉ tay vào mặt tình địch lớn giọng nói: "Vậy là hãnh diện lắm rồi nha. Chị tốt đẹp lắm rồi đó. Cái tội của chị là phá tan gia đình nhà người ta".

Về phía người chồng, khi bị bắt quả tang, anh này không nói được gì chỉ biết xua tay đuổi vợ về: "Thôi về đi được rồi đó, đến nước này thì tính sao được nữa, tính sao thì tính".

Anh chồng xua đuổi vợ - Ảnh cắt từ clip

Người vợ uất ức ra về - Ảnh cắt từ clip

Trước khi lên xe về nhà, chị vợ còn dằn mặt nhân tình của chồng: "Tôi sẽ về, nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho chị. Tôi cảnh cáo chị, chị khỏi nói. Còn anh, ngày mai là đi nhập viện rồi mà nay còn mò lên đây".

Người thân đi cùng chị vợ thì tỏ ra chẳng bất ngờ với tình cảnh này, đành khuyên can: "Đã nói là cắt đứt đi, cứ vậy hoài à".

Sau đó, người vợ bỏ đi, để lại chồng cùng nhân tình đứng đó trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

Dù không bạo lực như những vụ đánh ghen khác nhưng sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, hành động của cô vợ đã nhận về vô số ý kiến ủng hộ từ cộng đồng mạng.

"Chị vợ đã đúng khi không đánh ghen. Chồng đã lăng nhăng không hối cải thì nên buông bỏ. Đánh ghen vừa mất sức, mất danh dự mà còn vi phạm pháp luật nữa", tài khoản T.L. bình luận.

"Chị vợ này hiền ghê, gặp mình thì chắc không bình tĩnh được như vậy đâu. Cả anh chồng lẫn nhân tình đều đã lớn tuổi rồi mà sống không để đức cho con cháu, thật đáng xấu hổ", tài khoản P.D. cho biết.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự chú ý của rất đông người dùng mạng.