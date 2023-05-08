Hà Nội mát mẻ sau cơn mưa 'vàng' giải nhiệt, người dân phấn khởi mặc áo mưa ra đường thay vì áo chống nắng

Sau cơn mưa 'vàng' giải nhiệt tối 7/5, nền nhiệt Hà Nội cả ngày mai vẫn duy trì trạng thái mát mẻ với nền nhiệt ở 23-24 độ C.

Sau gần 1 tuần nắng gắt kèm nhiệt độ kỷ lục ở mức trên 40 độ C, Thủ đô Hà Nội đã đón 1 cơn mưa giải nhiệt trong tối 7/5 và rạng sáng 8/5. Nhờ có cơn mưa lớn, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm khoảng 10-15 độ C, mức nhiệt duy trì ở khoảng 25 độ C, trời mát mẻ, nhiều nơi có mưa phùn, mây đen vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực.Sau gần 1 tuần nắng gắt kèm nhiệt độ kỷ lục ở mức trên 40 độ C, Thủ đô Hà Nội đã đón 1 cơn mưa giải nhiệt trong tối 7/5 và rạng sáng 8/5. Nhờ có cơn mưa lớn, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm khoảng 10-15 độ C, mức nhiệt duy trì ở khoảng 25 độ C, trời mát mẻ, nhiều nơi có mưa phùn, mây đen vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo thông tin của Báo Sức khỏe và Đời sống vào sáng ngày 8/5, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực ở mức 25-27 độ C, nhiều nơi giảm xuống dưới 25 độ C, trời mát mẻ, dễ chịu khác xa so với vài ngày trước đó, khi nhiệt độ ở mức trên 40 độ C, nắng gắt, oi bức khó chịu.

Người dân ra đường trong sáng nay không còn phải mặc những bộ áo chống nắng che kín từ đầu đến chân mà thay vào đó là những chiếc áo cộc, áo phông kèm áo khoác mỏng vì 'chưa quen' với nhiệt độ giảm sâu. Đáng chú ý, nhiều người còn trang bị sẵn áo mưa do trời nhiều mây, gió mạnh dễ xảy ra mưa rào bất chợt.Từ 4h sáng tới 9h sáng mai sẽ có mưa to kèm sấm sét, nhiệt độ hạ xuống 24 độ C từ 4h-6h sáng, và xuống 23 độ C từ 7h sáng tới 12h trưa mai. Sau đó, nền nhiệt 23-24 độ C sẽ tiếp tục duy trì đến đêm mai. Khác với khoảng 3, 4 ngày trước đó, Hà Nội hiện đang ghi nhận thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Nhiều nơi vẫn có mưa phùn, gió giật mạnh, nhiệt độ so với ngày nóng nhất của tuần trước đã giảm khoảng 10-15 độ C - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống. Cũng theo thông tin từ Thanh niên Online, Từ 10h sáng - 1h trưa mai chỉ có mưa nhỏ ở Hà Nội, sau đó trời tạnh, nhiều mây.

Dự báo, ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Thay vì áo chống nắng kín mít, người dân ra đường đã mặc áo mưa trong sáng ngày 8/5 - Ảnh: Sức khỏe và đời sống. Ngày và đêm 8/5, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Mặc dù chỉ mới kéo dài 1 tuần nhưng thời tiết nắng nóng với mức nhiệt cao kỷ lục trước đó đã khiến nhiều người ám ảnh. Đặc biệt là tại khu vực miền Trung khi liên tiếp trong 2 ngày đã có 2 tỉnh thành phá kỷ lục nhiệt độ - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống. Không chỉ ở Hà Nội, thời tiết mát mẻ và mưa dông cũng xảy ra ở nhiều nơi tại miền Bắc. Phía Đông Bắc bộ đêm nay và ngày mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung được hạ nhiệt kịp thời bởi cơn mưa lớn trong tối 7/5 và đợt không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc. - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống. Nếu quay trở lại 1, 2 ngày trước đó, những đoạn đường ùn tắc giao thông hoàn toàn có thể ghi nhận mức nhiệt trên 45 độ C do cộng hưởng từ nhiệt độ ngoài trời, nhiệt độ mặt đường và nhiệt từ các phương tiện tỏa ra - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống. Khoảng 7h30 sáng, vẫn chưa có tia nắng nào xuất hiện, trời âm u, mây đen che phủ nhiều địa điểm. Bầu không khí mát mẻ, dễ chịu sau những ngày nắng gắt khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống. Người dân đi đường dừng lại mặc áo mưa - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 25-33 độ C.

TP.HCM những ngày nắng khủng khiếp, trong nhà ngoài đường chẳng khác gì lò lửa: "Nóng rát cả mặt, mồ hôi đổ như tắm" Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân xóm lao động nghèo thêm phần vất vả. Sau một buổi mưu sinh, họ quay trở lại căn nhà trọ chật chội, xung quanh quây kín mái tôn, nóng bức chẳng khác gì ngoài đường.

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