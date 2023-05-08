Hà Nội mát mẻ sau cơn mưa 'vàng' giải nhiệt, người dân phấn khởi mặc áo mưa ra đường thay vì áo chống nắng

Sau cơn mưa 'vàng' giải nhiệt tối 7/5, nền nhiệt Hà Nội cả ngày mai vẫn duy trì trạng thái mát mẻ với nền nhiệt ở 23-24 độ C.
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Sau gần 1 tuần nắng gắt kèm nhiệt độ kỷ lục ở mức trên 40 độ C, Thủ đô Hà Nội đã đón 1 cơn mưa giải nhiệt trong tối 7/5 và rạng sáng 8/5. Nhờ có cơn mưa lớn, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm khoảng 10-15 độ C, mức nhiệt duy trì ở khoảng 25 độ C, trời mát mẻ, nhiều nơi có mưa phùn, mây đen vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực.Sau gần 1 tuần nắng gắt kèm nhiệt độ kỷ lục ở mức trên 40 độ C, Thủ đô Hà Nội đã đón 1 cơn mưa giải nhiệt trong tối 7/5 và rạng sáng 8/5. Nhờ có cơn mưa lớn, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm khoảng 10-15 độ C, mức nhiệt duy trì ở khoảng 25 độ C, trời mát mẻ, nhiều nơi có mưa phùn, mây đen vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực.
Theo thông tin của Báo Sức khỏe và Đời sống vào sáng ngày 8/5, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực ở mức 25-27 độ C, nhiều nơi giảm xuống dưới 25 độ C, trời mát mẻ, dễ chịu khác xa so với vài ngày trước đó, khi nhiệt độ ở mức trên 40 độ C, nắng gắt, oi bức khó chịu.
Người dân ra đường trong sáng nay không còn phải mặc những bộ áo chống nắng che kín từ đầu đến chân mà thay vào đó là những chiếc áo cộc, áo phông kèm áo khoác mỏng vì 'chưa quen' với nhiệt độ giảm sâu. Đáng chú ý, nhiều người còn trang bị sẵn áo mưa do trời nhiều mây, gió mạnh dễ xảy ra mưa rào bất chợt.Từ 4h sáng tới 9h sáng mai sẽ có mưa to kèm sấm sét, nhiệt độ hạ xuống 24 độ C từ 4h-6h sáng, và xuống 23 độ C từ 7h sáng tới 12h trưa mai. Sau đó, nền nhiệt 23-24 độ C sẽ tiếp tục duy trì đến đêm mai.
Cũng theo thông tin từ Thanh niên Online, Từ 10h sáng - 1h trưa mai chỉ có mưa nhỏ ở Hà Nội, sau đó trời tạnh, nhiều mây.
Dự báo, ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Ngày và đêm 8/5, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.
Không chỉ ở Hà Nội, thời tiết mát mẻ và mưa dông cũng xảy ra ở nhiều nơi tại miền Bắc. Phía Đông Bắc bộ đêm nay và ngày mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.
Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 25-33 độ C.