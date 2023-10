Hà Nội mát mẻ sau cơn mưa 'vàng' giải nhiệt, người dân phấn khởi mặc áo mưa ra đường thay vì áo chống nắng

Sau gần 1 tuần nắng gắt kèm nhiệt độ kỷ lục ở mức trên 40 độ C, Thủ đô Hà Nội đã đón 1 cơn mưa giải nhiệt trong tối 7/5 và rạng sáng 8/5. Nhờ có cơn mưa lớn, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm khoảng 10-15 độ C, mức nhiệt duy trì ở khoảng 25 độ C, trời mát mẻ, nhiều nơi có mưa phùn, mây đen vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực.Sau gần 1 tuần nắng gắt kèm nhiệt độ kỷ lục ở mức trên 40 độ C, Thủ đô Hà Nội đã đón 1 cơn mưa giải nhiệt trong tối 7/5 và rạng sáng 8/5. Nhờ có cơn mưa lớn, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm khoảng 10-15 độ C, mức nhiệt duy trì ở khoảng 25 độ C, trời mát mẻ, nhiều nơi có mưa phùn, mây đen vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực.

Theo thông tin của Báo Sức khỏe và Đời sống vào sáng ngày 8/5, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực ở mức 25-27 độ C, nhiều nơi giảm xuống dưới 25 độ C, trời mát mẻ, dễ chịu khác xa so với vài ngày trước đó, khi nhiệt độ ở mức trên 40 độ C, nắng gắt, oi bức khó chịu.