Hà Nội: Cố tình không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nam tài xế bị xử phạt

Đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường, tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành, cản trở đoàn xe ưu tiên trên một đoạn đường dài.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, chiều 24/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đã lập biên bản xử phạt nam tài xế điều khiển ô tô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Trước đó, chiều 21/4, tài xế N.V.K. (SN 1972, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô bán tải biển số 29C-895.XX lưu thông trên đường Thanh Niên, hướng Yên Phụ - Thụy Khuê.

Ô tô bán tải cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên - Ảnh: Báo Giao Thông

Đến 15h50 cùng ngày, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành, cản trở đoàn xe ưu tiên trên một đoạn đường dài.

Dẫn tin từ Vietnamnet, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.K. với lỗi “Không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”. Với lỗi này, tài xế K. bị xử phạt từ 6- 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2- 4 tháng.

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