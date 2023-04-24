Hà Nội: Cố tình không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nam tài xế bị xử phạt

Xã hội 24/04/2023 17:17

Đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường, tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành, cản trở đoàn xe ưu tiên trên một đoạn đường dài.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, chiều 24/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đã lập biên bản xử phạt nam tài xế điều khiển ô tô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên.

Trước đó, chiều 21/4, tài xế N.V.K. (SN 1972, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô bán tải biển số 29C-895.XX lưu thông trên đường Thanh Niên, hướng Yên Phụ - Thụy Khuê.

Hà Nội: Cố tình không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nam tài xế bị xử phạt - Ảnh 1
Ô tô bán tải cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên - Ảnh: Báo Giao Thông

Đến 15h50 cùng ngày, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường. Tuy nhiên, nam tài xế không chấp hành, cản trở đoàn xe ưu tiên trên một đoạn đường dài.

Dẫn tin từ Vietnamnet, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.K. với lỗi “Không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”. Với lỗi này, tài xế K. bị xử phạt từ 6- 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2- 4 tháng.

Vụ tông tử vong Thiếu tá CSGT và 2 người dân: Đối tượng phải nhận án phạt nào?

Vụ tông tử vong Thiếu tá CSGT và 2 người dân: Đối tượng phải nhận án phạt nào?

Qua clip cho thấy, trên đường có nhiều người tham gia giao thông, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô lao vào đám đông, hậu quả 3 người tử vong. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h ô tô không nhường đường cản trở xe ưu tiên

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt