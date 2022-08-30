Gợi ý 4 bước quản lý chi tiêu hiệu quả cho vợ chồng mới cưới đơn giản

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp giúp bạn lập kế hoạch chi tiêu trong gia đình. Một trong những phương pháp được nhiều gia đình trẻ sử dụng là ưu tiên các khoản chi phí thiết yếu (cố định), giảm bớt các khoản không cần thiết khác và cần phải có các khoản tiền cho việc giải trí , hưởng thụ; các khoản tiết kiệm cho kế hoạch dài hạn trong tương lai và cuối cùng là khoản đầu tư.

Việc lập kế hoạch chi tiêu cùng thành viên trong gia đình là cần thiết để giúp kế hoạch được hợp lý, biết được đâu là hạng mục chi tiêu cần được ưu tiên, tránh chi tiền vào các hạng mục chưa cần thiết.

Thay vì mua sắm các vật dụng trong nhà theo kiểu ngẫu hứng như lúc độc thân, các cặp đôi mới cưới nên lập danh sách các sản phẩm cần mua. Bạn cũng không quên ghi chú mức độ cần thiết của sản phẩm để lên kế hoạch mua sắm dần trong thời gian dài sao cho phù hợp với kế hoạch chi tiêu đã xây dựng.

Tùy theo mục đích chi tiêu mà bạn có thể linh hoạt tăng giảm ngân sách cho từng hạng mục. Chẳng hạn hiện tại gia đình bạn đang muốn thay mới đồ gia dụng, bạn có thể tạo thêm một hạng mục mới cho tháng này và phân chia lại tổng ngân sách sao cho phù hợp. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán linh hoạt hơn như mua trước trả sau để chia nhỏ chi phí, giảm áp lực tài chính và vẫn đảm bảo ngân sách cho các khoản chi thiết yếu khác.

Ngay cả những sản phẩm thiết yếu hàng ngày như gia vị, thực phẩm, hóa mỹ phẩm,... cũng nên được tạo danh sách mua sắm cụ thể. Như vậy khi đi chợ hoặc siêu thị, bạn sẽ hạn chế được việc mua những sản phẩm không cần thiết hoặc số lượng quá nhiều, dẫn đến tình trạng chưa sử dụng đến đã hết hạn dùng.

Song song với các danh sách trên, các cặp đôi cũng có thể cân nhắc tạo một blacklist hay còn gọi là “danh sách đen”. Đây sẽ là danh mục các loại sản phẩm mà gia đình không cần đến hoặc đã sử dụng nhưng cảm thấy không hài lòng, tránh một thành viên trong nhà lại mua phải sản phẩm đó lần hai.

Bước 3: Luôn có một khoản tiền dự phòng, tiết kiệm mỗi tháng

Các khoản dự phòng, tiết kiệm luôn phải có mặt trong kế hoạch chi tiêu của gia đình. Dù ít hay nhiều, mỗi tháng các thành viên trong gia đình nên “bỏ heo” một khoản để sử dụng trong những lúc cấp bách sau này. Khoản tiền này sẽ giúp gia đình bạn giải quyết được vấn đề mà không ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình trong tháng. Chẳng hạn khi thành viên trụ cột trong gia đình bị thất nghiệp, bị bệnh phải nằm viện dài hạn thì khoản dự phòng sẽ giúp đảm bảo được chi phí sinh hoạt tối thiểu cho gia đình trong khoảng thời gian này.

Bước 4: Chia nhỏ chi phí khi mua sản phẩm giá trị cao bằng mua trước trả sau

Với những sản phẩm cần mua gấp nhưng khả năng tài chính chưa đáp ứng được, bạn có thể tận dụng hình thức mua trước trả sau để giảm nhẹ chi phí. Qua hình thức mua trước trả sau các cặp đôi mới cưới có thể chia nhỏ số tiền và trả dần theo kỳ hạn.

Chẳng hạn như khi bạn muốn mua một chiếc máy giặt cửa trước tại hệ thống điện máy S52 với giá 12 triệu nhưng chưa đủ ngân sách. Bạn có thể chọn mua trước trả sau thông qua Kredivo Việt Nam để không cần trả trước bất cứ chi phí nào cũng có thể mang sản phẩm về và sử dụng ngay. Toàn bộ số tiền mua máy giặt sẽ được trả sau theo kỳ hạn bạn lựa chọn, chẳng hạn như sau 30 ngày, 3 tháng với 0% lãi suất hoặc chia nhỏ khoản trả góp để trả trong 6 tháng, 12 tháng với lãi suất cạnh tranh.

Mua trước trả sau qua Kredivo tại S52 bạn còn được nhận thêm ưu đãi

Hiện nay hình thức mua trước trả sau qua ứng dụng Kredivo khá phổ biến. Người dùng Kredivo có thể sử dụng để mua trước trả sau tại đa dạng đơn vị như FPT Shop, CellphoneS, Di Động Việt, Sendo, Mytour, Gotadi, Divui, Tuticare, Happy Skin, FoodMap, TERRISA, Beyours, MIA,... và nhiều đơn vị khác.

Để quá trình mua trước trả sau thông qua Kredivo được diễn ra tốt nhất, bạn cần tải ứng dụng Kredivo về và đăng ký tài khoản trước khi vào website để chọn mua. Ngoài ra bạn cũng cần kiểm tra trước hạn mức đang có thông qua ứng dụng Kredivo ngay tại giao diện chính để chọn mua sản phẩm có giá tiền phù hợp.

Mong rằng với những thông tin trên đây, các cặp vợ chồng trẻ đã có thêm cho mình cách quản lý chi tiêu hợp lý. Đồng thời áp dụng được phương thức thanh toán mua trước trả sau để chi tiêu linh hoạt hơn.