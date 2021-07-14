Giữa lúc dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về clip hai bạn trẻ đưa mèo đi khám, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An chính thức lên tiếng

Xã hội 14/07/2021 05:25

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip hai bạn trẻ ở Long An đưa mèo đi khám nhưng bị chặn lại khiến dư luận nổ ra nhiều luồng ý kiến. Liên quan đến vụ việc, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An đã chính thức lên tiếng.

Chiều ngày 13/7, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 bạn trẻ đưa mèo đi khám nhưng bị các đồng chí công an chặn lại vì lý do đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và việc làm của hai bạn này không thực sự thiết yếu.

Vụ việc xảy ra tại Long An và đã thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận sau khi clip lan truyền khắp các trang MXH như Facebook, TikTok... Nhiều luồng ý kiến đã nổ ra rất gay gắt xung quanh vụ việc này. Một số ý kiến cho rằng vật nuôi cũng là một người bạn, người thân trong gia đình nên đối với những người yêu quý động vật, nhìn thấy thú cưng của mình yếu dần thì không thể làm ngơ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cư dân mạng khẳng định hành động của hai bạn trẻ này tiềm ẩn nguy hại trong lúc tình tình dịch bệnh căng thẳng. 

Trước những phản hồi trái chiều của dư luận, ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Long An chia sẻ với báo Thanh Niên về vụ việc này. Theo đó, ông Luân khẳng định có nghe thông tin nhưng chưa xem clip cụ thể, tuy nhiên ông khẳng định: "Định nghĩa dịch vụ thiết yếu là không có liệt kê ra tất cả. Chỉ liệt kê ra một số như: Lương thực, thực phẩm, thuốc men, cơ sở sản xuất... Trong đó không có ghi thú y trong đó. Trong văn bản Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ cũng như của tỉnh Long An không có ghi các dịch vụ chăm sóc thú vật. Thế nên có thể hiểu là dịch vụ này không thể hoạt động".

Chia sẻ thêm, ông Luân nói: "Hai người trẻ ấy trình bày là đưa mèo đi chữa bệnh đến cơ sở thú y để khám chữa bệnh. Nhưng vấn đề là họ đi trên đường như vậy thôi chứ địa điểm mà họ định tới có khi không mở cửa. Mà thật sự ở Long An cũng không có mấy điểm dịch vụ thú y chăm sóc chó mèo. Tôi thấy đóng cửa hết".

Liên quan đến vụ việc lần này, ông Dương Minh Phí, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Long An cũng cho biết thêm: "Dịch vụ thú y là bình thường chứ đâu phải thiết yếu. Dịch vụ này không nằm trong danh mục thiết yếu. Trong lúc 'dầu sôi lửa bỏng' mà đưa mèo đi chữa bệnh như thế là không cần thiết. Dịch vụ thú y cũng bị cấm đi theo Chỉ thị 16. Phòng mạch đăng ký thú y cũng ngừng hoạt động".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, một tài khoản được cho là của cô gái - chủ nhân của con mèo cũng đã đăng bài thông báo về tình hình sức khỏe của thú cưng. Theo đó, tài khoản này cho biết, chú mèo đã không qua khỏi.

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Bài đăng được cho là của cô gái trong clip - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, video về vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được rất nhiều luồng ý kiến. 

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