Công ty đông nhất TP.HCM với hơn 56 nghìn công nhân dừng hoạt động do phát hiện 49 F0

Xã hội 13/07/2021 21:26

Sau khi phát hiện 49 F0, công ty TNHH PouYuen Việt Nam sẽ chính thức dừng hoạt động sản xuất từ 14/7 đến 23/7 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 13/7, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 tại TP.HCM, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho biết đã phát hiện chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Cụ thể, ca nhiễm đầu tiên là công nhân làm khâu may truyền được phát hiện vào ngày 9/6. Từ ca này, TP.HCM đã tạm thời phong tỏa một block nhà xưởng và tiếp tục điều tra, truy vết.

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Công nhân thực hiện cách ly tập trung vì liên quan đến ca bệnh đầu tiên tại công ty - Ảnh: Tiền Phong

Đến thời điểm này, ngành y tế đã ghi nhận 49 ca F0 tại Công ty PouYuen Việt Nam. Ngày gần nhất ghi nhận thêm ca F0 là 11/7. Tất cả các trường hợp trên là F1 đã được cách ly từ trước và được phát hiện trong khu cách ly.

Do tình hình dịch bệnh, công ty PouYuen đã cho hơn 30.000 công nhân tạm thời nghỉ việc (do liên quan đến các ca mắc COVID-19, sống trong vùng phong tỏa, công nhân ngoại tỉnh không thể đến TP.HCM và công nhân tự nghỉ do tâm lý hoang mang, lo sợ lây nhiễm …), đồng thời cũng sẽ tạm dừng sản xuất từ 14/7 đến 23/7.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam thuộc tập đoàn Pouchen là doanh nghiệp có số lượng công nhân đông nhất TP.HCM với hơn 56.000 người.

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