TP.HCM xem xét triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà với hai nhóm đối tượng

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện cách ly tại nhà đối với F0 trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/7, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện cách ly tại nhà đối với F0 trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Theo đó, Sở Y tế hướng dẫn đối tượng thứ nhất được cho xem xét cách ly tại nhà là trường hợp không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện. Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 10 có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng vi rút thấp (CT value> 30), không còn khả năng lây nhiễm (hoặc rất thấp) thì chuyển về cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện an toàn, phòng chống lây nhiễm. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục xét nghiệm RT-PCR tại nhà vào ngày thứ 14 và 21.

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Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng triển khai thí điểm cách ly F0 tại nhà đối với trường hợp không triệu chứng, áp dụng với nhân viên y tế bị lây nhiễm được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự F1. Bệnh nhân tự theo dõi về tình trạng sức khỏe, báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Các trường hợp F0 này phải được giám sát của cơ quan y tế địa phương và nơi làm việc. Tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống lây nhiễm.

Về công tác tổ chức chăm sóc sức khỏe tại nhà đối với trường hợp F0, ngành y tế địa phương phải tổ chức đội theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với các trường hợp này. Cạnh đó, tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin trường hợp bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, khẩn trương đưa vào bệnh viện điều trị.

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