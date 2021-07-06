Giữa cuộc chiến 'ngàn tỷ' từ thiện của giới thượng lưu, Trương Quốc Anh 'đau đầu': 'Ai muốn lên khán đài đọ găng drama thì phải nộp vào quỹ vắc xin trước'

Theo anh, mỗi vụ ồn ào khép lại thì suy cho cùng người hưởng lợi nhiều nhất cũng chỉ là người trong cuộc vì nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong khi đó, những điều cấp bách trước mắt như quỹ vắc xin thì lại "không thêm được một xu".

Những ngày gần đây, dư luận liên tiếp xôn xao với hàng loạt tranh cãi nảy lửa, những lời thách thức trị giá trăm nghìn tỷ của các nghệ sĩ, đại gia Việt. Trước tình hình drama liên tiếp ập tới không phút ngơi nghỉ, TikToker Trương Quốc Anh đã có một bài viết nói lên quan điểm của mình trên trang cá nhân.

"Mỗi cái kết của drama khép lại, suy cho cùng nhân vật chính được lợi nhiều nhất, do độ “hóng hớt” của CĐM tăng cao. Còn quỹ mua vắc xin Covid của Chính phủ vẫn không thể thêm được một xu nào từ drama ấy, mặc dù người trong cuộc luôn sét kèo bỏ tiền ủng hộ quỹ" - trích bài viết của Trương Quốc Anh.

Bài viết của TikToker Trương Quốc Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài viết TikToker này cũng không quên đề xuất ý kiến đến những ai muốn độ găng drama mà lỡ "set kèo bỏ tiền ủng hộ quỹ" lúc trước nên dành một khoản xem như "tiền hồ sơ" rồi sau đó tùy vào mức độ thắng thua mà gửi tiền ủng hộ.

"Thiết nghĩ, giờ những ai muốn lên khán đài đọ găng drama thì phải nộp vào quỹ vắc xin của Chính phủ trước một khoản kiểu gọi như là tiền hồ sơ. Sau đó tuỳ thuộc kèo thắng thua mỗi bên mà phải gửi tiền ủng hộ quỹ tiếp. Anh em thấy lời tôi nói có hợp lý không ta" - trích bài viết của Trương Quốc Anh.

Bên dưới bài viết, TikToker cũng không quên khẳng định mình chỉ phát biểu trong phạm vi drama chứ không đề cập cụ thể đến ai vì mọi hành động đóng góp vào quỹ vắc xin dù ít hay nhiều trước đó đều đáng quý.

Bình luận của anh bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Những phát biểu trên của TikToker khiến nhiều cư dân mạng nhớ đến vụ ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cụ thể, sau khi tuyên bố khởi kiện bà Hằng vì đã vu khống và bôi nhọ danh dự mình, Vy Oanh tiếp tục đăng tải bài viết rằng sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà chuyển đủ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19.

Bài viết 400 tỷ của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Về phần nữ đại gia, tối ngày 3/7, nữ đại gia Đại Nam còn thẳng thừng tuyên bố trên livestream sẽ cam kết chi hẳn 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong sáng nay ngày 5/7, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới nhất với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi".

Tuyên bố sẽ góp 20% sổ đỏ của bà Phương Hằng khi Vy Oanh góp 400 tỷ đồng gây sốc CĐM - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, vào tối ngày 6/7, nữ đại gia lại có tuyên bố gây sốc khi cho biết nếu Vy Oanh chịu quyên góp 400 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ hiến hết 20% sổ đỏ của mình. Sự việc khiến đông đảo cư dân mạng bàn tán xôn xao.