Giữa cuộc chiến 'ngàn tỷ' từ thiện của giới thượng lưu, Trương Quốc Anh 'đau đầu': 'Ai muốn lên khán đài đọ găng drama thì phải nộp vào quỹ vắc xin trước'

Xã hội 06/07/2021 13:10

Liên quan đến những ồn ào thời gian gần đây, TikToker Trương Quốc Anh đã có bài viết nói lên quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Những ngày gần đây, dư luận liên tiếp xôn xao với hàng loạt tranh cãi nảy lửa, những lời thách thức trị giá trăm nghìn tỷ của các nghệ sĩ, đại gia Việt. Trước tình hình drama liên tiếp ập tới không phút ngơi nghỉ, TikToker Trương Quốc Anh đã có một bài viết nói lên quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Theo anh, mỗi vụ ồn ào khép lại thì suy cho cùng người hưởng lợi nhiều nhất cũng chỉ là người trong cuộc vì nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong khi đó, những điều cấp bách trước mắt như quỹ vắc xin thì lại "không thêm được một xu".

"Mỗi cái kết của drama khép lại, suy cho cùng nhân vật chính được lợi nhiều nhất, do độ “hóng hớt” của CĐM tăng cao. Còn quỹ mua vắc xin Covid của Chính phủ vẫn không thể thêm được một xu nào từ drama ấy, mặc dù người trong cuộc luôn sét kèo bỏ tiền ủng hộ quỹ" - trích bài viết của Trương Quốc Anh.

truong quoc anh 1

truong quoc anh 2
Bài viết của TikToker Trương Quốc Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài viết TikToker này cũng không quên đề xuất ý kiến đến những ai muốn độ găng drama mà lỡ "set kèo bỏ tiền ủng hộ quỹ" lúc trước nên dành một khoản xem như "tiền hồ sơ" rồi sau đó tùy vào mức độ thắng thua mà gửi tiền ủng hộ.

"Thiết nghĩ, giờ những ai muốn lên khán đài đọ găng drama thì phải nộp vào quỹ vắc xin của Chính phủ trước một khoản kiểu gọi như là tiền hồ sơ. Sau đó tuỳ thuộc kèo thắng thua mỗi bên mà phải gửi tiền ủng hộ quỹ tiếp. Anh em thấy lời tôi nói có hợp lý không ta" - trích bài viết của Trương Quốc Anh.

Bên dưới bài viết, TikToker cũng không quên khẳng định mình chỉ phát biểu trong phạm vi drama chứ không đề cập cụ thể đến ai vì mọi hành động đóng góp vào quỹ vắc xin dù ít hay nhiều trước đó đều đáng quý.

truong quoc anh 3
Bình luận của anh bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Những phát biểu trên của TikToker khiến nhiều cư dân mạng nhớ đến vụ ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cụ thể, sau khi tuyên bố khởi kiện bà Hằng vì đã vu khống và bôi nhọ danh dự mình, Vy Oanh tiếp tục đăng tải bài viết rằng sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà chuyển đủ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19. 

truong quoc anh 4
Bài viết 400 tỷ của Vy Oanh -  Ảnh: Chụp màn hình

Về phần nữ đại gia, tối ngày 3/7, nữ đại gia Đại Nam còn thẳng thừng tuyên bố trên livestream sẽ cam kết chi hẳn 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong sáng nay ngày 5/7, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới nhất với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi".  

truong quoc anh 5
Tuyên bố sẽ góp 20% sổ đỏ của bà Phương Hằng khi Vy Oanh góp 400 tỷ đồng gây sốc CĐM -  Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, vào tối ngày 6/7, nữ đại gia lại có tuyên bố gây sốc khi cho biết nếu Vy Oanh chịu quyên góp 400 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ hiến hết 20% sổ đỏ của mình. Sự việc khiến đông đảo cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Trương Quốc Anh bàn chuyện chủ nha khoa tát khách hàng: 'Vui cho chồng nạn nhân và buồn cho bà chủ vì tự đạp đổ chén cơm của mình'

Trương Quốc Anh bàn chuyện chủ nha khoa tát khách hàng: 'Vui cho chồng nạn nhân và buồn cho bà chủ vì tự đạp đổ chén cơm của mình'

Liên quan đến sự việc chủ nha khoa dùng điện thoại tát khách hàng ở Đắk Lắk, mới đây, hot TikToker Trương Quốc Anh đã có một video nói lên ý kiến của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   TiToker Trương Quốc Anh bà Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 22 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1