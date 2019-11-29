Người đàn ông ở Gia Lai nhẫn tâm hiếp dâm con gái ruột đến mang thai rồi sinh con bị tòa tuyên 19 năm tù giam.

Hôm nay (29/11), TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Rcom Pul (SN 1979, trú tại xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) về tội hiếp dâm con gái ruột.

Theo cáo trạng, vào ngày 17/8/2018, Pul cùng con gái ruột là H.C. (SN 2004) và con trai là G. (SN 2006) đi làm cỏ mì và ngủ lại tại chòi rẫy thuộc khu vực núi Đá Đen ở xã Uar, huyện Krông Pa.

Lợi dụng lúc con trai ngủ say, Pul đòi quan hệ tình dục với con gái nhưng bé C. không đồng ý. Gã cha đồi bại đã dùng vũ lực khống chế, đe dọa nhằm thực hiện hành vi thú tính.



Rcom Pul hiếp dâm con gái ruột đến mang thai - Ảnh: Công Lý

Không dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến ngày 14/10/2018, Rcom Pul đã 8 lần thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột tại chòi rẫy.

Đến ngày 22/4/2019, người mẹ phát hiện bé H.C. có thai nên đã đến Công an xã Chư Drăng tố cáo hành vi phạm tội của Rcom Pul. Ngày 17/6/2019, cháu H.C. đã sinh một bé trai. Theo kết quả giám định của Công an tỉnh Gia Lai, cháu bé này là con ruột của Rcom Pul và H.C.

Tại phiên tòa, Rcom Pul đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại thời điểm bị xâm hại, cháu H.C. chỉ mới 13 tuổi.

Với hành vi như trên, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Rcom Pul mức án 19 năm tù giam.

Cha đồi bại hiếp dâm con gái 10 tuổi ở Long An lãnh 30 năm tù giam Vụ cha hiếp dâm con gái 10 tuổi ở Long An từng gây xôn xao dư luận xã hội suốt thời gian dài. Ai nấy đều vô cùng phẫn nộ trước hành vi mất hết tính người của gã cha đồi bại.

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