Vụ cha hiếp dâm con gái 10 tuổi ở Long An từng gây xôn xao dư luận xã hội suốt thời gian dài. Ai nấy đều vô cùng phẫn nộ trước hành vi mất hết tính người của gã cha đồi bại.

Liên quan đến vụ cha hiếp dâm con gái 10 tuổi ở Long An gây rúng động dư luận xã hội, mới đây TAND tỉnh Long An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hồ Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tối 5/6/2018, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bé T. (10 tuổi) kể lại việc bị chính cha ruột xâm hại tình dục nhiều lần mỗi khi nhậu say.

Bé gái đã kể chuyện cho bà nội nghe nhưng bà nội chỉ khuyên em tránh xa bố. Người mẹ khi biết chuyện cũng im lặng vì sợ bị chồng đánh đập. Đoạn clip do chính người hàng xóm đăng tải lên mạng xã hội nhằm tố cáo người cha đồi bại.



Đoạn clip bé gái kể lại hành vi đồi bại của cha - Ảnh: Internet

Sự việc cha hiếp dâm con gái ruột gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra, bắt giữ Hồ Văn Hoàng, đồng thời đưa bé T. vào Trung tâm bảo trợ xã hội Long An để học hành, ổn định tinh thần.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận thực hiện hành vi đồi bại với con ruột 5 lần. Ngoài ra, hắn ta còn dụ dỗ và xâm hại tình dục 2 bé gái 9 tuổi và 13 tuổi cùng xóm.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới xã hội, xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe và nhân phẩm của nạn nhân nên sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hoàng 30 năm tù giam.

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