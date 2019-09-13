Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 ở Gia Lai đã lập gia đình và có 2 con. Vụ việc khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ.

Liên quan đến vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố bị can Hồ Trọng Đăng (SN 1983, giáo viên trường THCS trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Chân dung thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 ở Gia Lai - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả điều tra, tối 19/12/2018, Đăng đi nhậu tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Khi về nhà thì vô tình gặp M. (đã đổi tên, SN 2005, học sinh lớp 8 trên địa bàn huyện Đức Cơ).

Đăng giả vờ hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ em M. ngồi lên xe để chỉ đường. Sau đó Đăng chở nữ sinh lớp 8 đến phía sau Trung tâm y tế huyện Đức Cơ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khoảng 1 giờ sau, Đăng chở em M. về thì gia đình em này phát hiện giữ lại và trình báo công an. Được biết, Đăng đã lập gia đình và có 2 con. Vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tháng 5/2019, ở Lào Cai cũng xảy ra vụ thầy giáo hiếp dâm học sinh đến mang thai gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên môn Toán - Tin trường THCS Thượng Hà) khai nhận đã nhiều lần dụ dỗ, ép nữ sinh H. quan hệ tình dục tại phòng học và phòng trực của trường.

Khi gia đình phát hiện thì em H. đã mang thai hơn 3 tháng. Việt Anh lập tức bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố theo quy định pháp luật.

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang bầu: Gia đình quyết định bất ngờ Trước đó, gia đình từng có nguyện vọng bỏ thai nhi, tuy nhiên đến nay cái thai đã lớn, người thân quyết định sẽ để em H. sinh con và nuôi dưỡng cháu bé.

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