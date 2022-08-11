Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi tìm thấy thiếu nữ câm điếc xin ‘đi xem phim’ rồi mất tích: ‘Gặp nạn được người tốt cưu mang'

Xã hội 11/08/2022 08:28

Theo ông Sang, Vân cho biết bị giật điện thoại nên không nhớ số ba mẹ. “Gặp được con gái tôi rất mừng, bây giờ tôi đang đưa con gái về lại nhà ở TP.HCM” - người cha nói

Theo thông tin từ Zingnews, tối 10/8, ông Phan Thanh Sang (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, gia đình đã tìm được con gái nuôi Phạm Hoàng Ngọc Vân (21 tuổi) mất tích khi đi xem phim. Sau khi báo đài hỗ trợ đưa tin, một người dân sống tại Long An đã chủ động liên hệ đến gia đình ông, thông báo bé Vân đang ở chỗ người này. Chiều cùng ngày, ông Sang đã xuống Long An và gặp được con gái.

Theo ông Sang, Vân cho biết bị giật điện thoại nên không nhớ số ba mẹ. “Gặp được con gái tôi rất mừng, bây giờ tôi đang đưa con gái về lại nhà ở TP.HCM” - người cha nói. Qua trao đổi với con gái, ông Sang cho biết chiều 24/7, trên đường từ nhà đến rạp chiếu phim trong siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), Vân bị kẻ gian giật điện thoại. Vân té xuống đường bị thương rồi bất tỉnh. Người dân đã đưa Vân đi cấp cứu ở bệnh viện tại quận Gò Vấp.

Tuy nhiên, con gái câm, điếc nên không nhớ số điện thoại và địa chỉ gia đình. Lúc này, một người phụ nữ ở huyện Bến Lức (Long An) đến khám tại bệnh viện này thấy Vân bị tật, bơ vơ nên đã chăm sóc rồi dẫn về Long An nuôi, chờ tìm lại người thân.

Ngày 10/8, thấy thông tin tìm kiếm Vân trên báo đài, người phụ nữ trên đã liên hệ với gia đình ông Sang. “Người phụ nữ trên đã gọi điện thoại cho tôi thông báo vụ việc. Xuống Long An gặp con gái mạnh khỏe, tôi vui còn hơn trúng số độc đắc - ông Sang vui vẻ nói.

Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi tìm thấy thiếu nữ câm điếc xin ‘đi xem phim’ rồi mất tích: ‘Gặp nạn được người tốt cưu mang' - Ảnh 1
Em V. được gia đình tìm thấy ở Long An sau nửa tháng mất tích - Ảnh: báo Thanh Niên

Trao đổi với báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (50 tuổi, mẹ V.) cũng hết sức vui mừng, bởi hôm nay là ngày sinh nhật con trai út, cũng là ngày tìm thấy con gái lớn nên không còn từ nào để diễn tả được niềm hạnh phúc này.

Trước đó, 17 giờ ngày 24/7, con gái ông có rời nhà, xin đi xem phim ở một trung tâm thương mại gần nhà. Sau đó, mãi không thấy con về nên cả gia đình chia nhau tìm kiếm.

Ông Sang cho biết Vân là con gái ruột của chị ông, gọi ông bằng cậu. Vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ vợ chồng ông đã nhận em làm con nuôi, chăm sóc chu đáo suốt hơn 20 năm qua. Vân lớn lên xinh đẹp nhưng bị câm điếc, có chút “khờ”.

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Xin đi xem phim, em Phạm Hoàng Ngọc Vân (21 tuổi) rời nhà và mất tích gần nửa tháng nay khiến bố mẹ khóc nghẹn, tìm kiếm khắp TP.HCM.

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