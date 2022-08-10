Con gái câm điếc bị mất tích khi đi xem phim, ba mẹ 'lòng như lửa đốt' tìm khắp TP.HCM

Xã hội 10/08/2022 14:07

Xin đi xem phim, em Phạm Hoàng Ngọc Vân (21 tuổi) rời nhà và mất tích gần nửa tháng nay khiến bố mẹ khóc nghẹn, tìm kiếm khắp TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 10/8, ông Phan Thanh Sang (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết đã đến Công an phường 11 và Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) trình báo về việc con gái nuôi tên Phạm Hoàng Ngọc Vân (21 tuổi) mất tích khi đi xem phim.

 

Ông Sang cho biết, Vân là con của em gái ruột. Em gái vừa sinh con ra đã nhờ ông nuôi dưỡng đến nay hơn 20 năm, xem như con ruột. Vân bị tật câm, điếc bẩm sinh.

Con gái câm điếc bị mất tích khi đi xem phim, ba mẹ 'lòng như lửa đốt' tìm khắp TP.HCM - Ảnh 1
Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có tin tức về Vân - Ảnh: Zing

Khoảng 17h ngày 24/7, Vân đi bộ từ nhà ở đường Quang Trung đến siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp) để xem phim. Đến hơn 18h, ông Sang liên lạc với con gái nhưng không được.

Ông chạy đến siêu thị cùng với vợ tìm con nhưng không thấy. Ông cho hay: “Vợ tôi làm ở siêu thị trên đường Nguyễn Văn Lượng, được tặng mấy vé xem phim. Bé Vân ở nhà hoài cũng buồn nên vợ tôi lấy vé cho con đi xem. Bé đi và mất tích từ đó”.

Gia đình đã đến siêu thị nhờ trích xuất camera nhưng không thấy con gái đến nơi này. Người cha nuôi cho biết do bị tật bẩm sinh, việc học của con gái không thuận lợi. Vân học hết lớp 9 rồi nghỉ nên không có nhiều bạn bè.

Cách nay hơn một tháng, có một nam thanh niên đến chở Vân đi ăn rồi về. Khi con gái mất tích, ông đã trình báo công an về mối quan hệ này và đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra. 

Con gái câm điếc bị mất tích khi đi xem phim, ba mẹ 'lòng như lửa đốt' tìm khắp TP.HCM - Ảnh 2
Vợ chồng ông Sang bất an từ ngày con gái mất tích - Ảnh: Báo Thanh niên

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, lúc ra khỏi nhà, em Vân mặc áo trắng trễ vai, quần short màu đen, áo khoác màu caro đen trắng. Đồng thời, Vân cũng mang kính cận gọng màu đen. 

 

Người cha nghẹn ngào: "Gần đây thấy dụ bán người sang Campuchia nên tôi sợ bé bị bắt cóc hay bị dụ, vì cháu khờ lắm, lại không nghe nói được. Nuôi con mấy chục năm, giờ con mà có mệnh hệ gì tôi không biết sống sao. Cứ hễ chợp mắt là tôi nhớ tới con không tài nào ngủ được”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (50 tuổi, mẹ nuôi Vân) cũng bất an suốt thời gian qua, chỉ mong sớm có được tin tức của con gái. Bà Hồng cho biết bà có 4 người con, Vân là con gái lớn. “Tôi thương con như con ruột của mình. Con ơi, nếu con có đọc những dòng này thì về với ba mẹ, với các em đi con”, bà nhắn nhủ với con gái.

Ai có thông tin của em Phạm Hoàng Ngọc Vân xin hãy liên lạc với ông Sang qua số điện thoại: 0966080837. Gia đình vô cùng biết ơn!

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