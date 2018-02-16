Gia đình 5 người bị giết: Đặt nồi thịt đông chưa kịp lấy cả nhà đã chết thương tâm

Xã hội 16/02/2018 08:18

Theo lời kể của hàng xóm, gia đình chị Hồng đã chuẩn bị hết mọi thứ để đón năm mới, nhưng chưa kịp lấy thì sự việc kinh hoàng xảy ra.

Đến khuya 15/2 (30 Tết), ngôi nhà có năm người bị sát hại tại quận Bình Tân vẫn có rất đông người tụ tập. Ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin cả gia đình đã thật sự bị giết.

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Dù sắp đến Giao thừa nhưng vẫn có rất nhiều người dân tập trung tại hiện trường theo dõi sự việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Một người hàng xóm kể lại: “Mới hôm 27 Tết gia đình còn tổ chức Tất niên vui lắm. Nhà chị Hồng còn đặt gia đình tôi nồi thịt đông tính 28, 29 Tết lấy. Nhưng đến 28 Tết gọi không thấy ai bốc máy. Sáng nay, có người bà con ghé qua đưa con gà cúng, ghé mắt nhìn vào thấy vậy hết hồn đi báo công an”.

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, đình nạn nhân là người Thanh Hóa vào TP.HCM làm ăn. Nhiều ngày qua, mọi người thấy chó sủa ngoài cổng, cửa thì khóa nên không ai hay bên trong xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Đến khi phát hiện thì sự việc đã trôi qua nhiều ngày.

Gia đình 5 người bị giết: Đặt nồi thịt đông chưa kịp lấy cả nhà đã chết thương tâm - Ảnh 2
Vụ án mạng kinh hoàng gây xôn xao dư luận trong những ngày đầu năm mới - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo lời người dân xung quanh, chị Hồng là một người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người.
Ngoài ngôi nhà đang ở, vợ chồng chị Hồng còn có một phần đất ở Vĩnh Lộc. Dù gia đình tương đối khá giả nhưng chị Hồng không thích chưng diện, lối sống vô cùng giản dị. Để thuận tiện công việc, gia đình chị cùng 4,5 người thợ khác sống chung.

Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

 

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15/2, một người giao hàng đến nhà chị Hồng thì phát hiện chị đã tử vong. Xung quanh thi thể có rất nhiều vết máu, cơ thể cũng bắt đầu phân hủy.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện thêm bốn người còn lại trong gia đình cũng đã tử vong, cơ thể cũng đang phân hủy.

Được biết, các nạn nhân tử vong bao gồm: ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con ruột của vợ chồng ông là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

 

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Không thấy gia đình anh Trinh ra vào nhiều ngày, hàng xóm báo cảnh sát. Khi công an phá cửa xông vào thì phát hiện cả 5 người đã tử vong.

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