Công an TP.HCM cho biết hiện đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn trong vụ án mạng khiến 5 người trong một gia đình tử vong ở quận Bình Tân.

Tối 15/2 (tức 30 Tết), Công an TP. HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các ban ngành liên quan để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc cả gia đình 5 người chết bất thường trong nhà.

Người dân bàng hoàng trước sự việc cả gia đình 5 người chết bất thường trong nhà - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm, phá án.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cũng đã có mặt ở hiện trường cùng tham gia vào công tác phá án.

Trao đổi với Pháp Luật TP. HCM, ông Quang cho biết hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn, tiếp tục truy tìm các dấu vết liên quan để phá án nhanh nhất có thể. Bước đầu, cơ quan công an xác định 5 người trong gia đình nạn nhân bị sát hại và nhận định nghi phạm là người quen.

Tuy nhiên, cơ quan công an từ chối tiết lộ danh tính các nạn nhân và cho biết sẽ công bố với báo chí khi đã điều tra, làm rõ các nghi vấn liên quan.

Hiện con hẻm nơi xảy ra sự việc đã được lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát tiến hành truy xuất hình ảnh từ các camera an ninh trong khu vực để xác minh đối tượng tình nghi, đồng thời tiến hành lấy lời khai từ các nhân chứng và hàng xóm.

Như đã đưa tin trước đó, sáng nay 15/2, một nam thanh niên đến ngôi nhà trong hẻm 313 đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để giao gà Tết cho người chủ thì phát hiện người vợ chủ nhà đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định người chồng cùng 3 đứa con cũng đã tử vong ở nhiều vị trí khác nhau.

Theo một số người hàng xóm, gia đình nạn nhân hành nghề làm máng xối inox, tính tình hiền lành và chưa từng gây gổ với ai bao giờ. Gia đình này có nuôi một con chó to và hung dữ, người lạ rất khó có thể tiếp cận.

Công an TP HCM phong toả căn nhà có 5 người tử vong Thi thể nhiều vết máu của nữ chủ nhà trên ghế, chồng và 3 con của nạn nhân cũng tử vong ở nhiều vị trí khác.

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