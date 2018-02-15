Xác định danh tính cả nhà 5 người chết: Nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi

Tin nóng 15/02/2018 23:38

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định danh tính cả nhà 5 người chết bất thường và cho biết nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi.

Liên quan vụ án mạng xảy ra ở căn nhà trong hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, đến tối 15/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định danh tính các nạn nhân. 

Xác định danh tính cả nhà 5 người chết: Nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi - Ảnh 1
Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án - Ảnh: Internet

Theo TTXVN, cả gia đình 5 người chết gồm ông Mai Xuân Chính (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chính) và 3 người con ruột của vợ chồng ông Chính là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Bà Hồng được phát hiện nằm gục chết trước cửa ra vào. Bốn bố con ông Chính được xác định tử vong ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cùng Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm, phá án. 

Ông Quang cho biết hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn, tiếp tục truy tìm các dấu vết liên quan để phá án nhanh nhất có thể. Bước đầu, cơ quan công an xác định 5 người trong gia đình nạn nhân bị sát hại và nhận định nghi phạm là người quen.

Hiện con hẻm nơi xảy ra sự việc đã được lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát tiến hành truy xuất hình ảnh từ các camera an ninh trong khu vực để xác minh đối tượng tình nghi, đồng thời tiến hành lấy lời khai từ các nhân chứng và hàng xóm.

Như đã đưa tin trước đó, sáng nay 15/2, một nam thanh niên đến ngôi nhà nơi xảy ra thảm án để giao gà Tết cho người chủ thì phát hiện người vợ nằm gục chết trước cửa liền báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định người chồng cùng 3 đứa con cũng đã tử vong ở nhiều vị trí khác nhau.

Theo một số người hàng xóm, gia đình nạn nhân hành nghề làm máng xối inox, tính tình hiền lành và chưa từng gây gổ với ai bao giờ. Gia đình này có nuôi một con chó to và hung dữ, người lạ rất khó có thể tiếp cận.

Vụ cả nhà 5 người chết bất thường: Nghi phạm là người quen

Vụ cả nhà 5 người chết bất thường: Nghi phạm là người quen

Công an TP.HCM cho biết hiện đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn trong vụ án mạng khiến 5 người trong một gia đình tử vong ở quận Bình Tân.

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