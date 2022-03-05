Gia cảnh khốn khó của bố con bé gái 2 tuổi nghi bị kẻ lạ mặt bỏ dưới cống ngập nước

Theo người bố thuật lại hôm xảy ra vụ việc, chiều 1/3, anh Định cho biết lúc anh đang ngủ, cửa khép hờ nên bé P.L. thoát ra ngoài. Tỉnh dậy không thấy con đâu, anh tá hỏa đi tìm. "Tôi đạp xe ròng rã 3h đi khắp các ngõ ngách xung quanh tìm con mà không thấy đâu. Có lúc nghĩ con bị làm sao thì tôi lại ứa nước mắt và lo sợ, cầu mong con không bị sao" - anh Định cho biết.

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi được phát hiện dưới cống ngập nước, trao đổi với báo Dân Trí, anh Định (cha của bé gái 2 tuổi) chia sẻ về hoàn cảnh của 2 cha con. Căn nhà của anh Định nằm sâu trong ngõ Văn Minh trên đường Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), được xây từ năm 2004 nên đã xuống cấp, ẩm thấp, trên tường và trần nhà nứt chi chít, loang lổ vết ẩm mốc.

Được biết, trước đây, anh Định có thời gian làm bảo vệ, hiện tại làm nghề sửa xe dạo. Hàng ngày, anh đi khắp các tuyến đường thấy ai hỏng xe giữa đường thì sửa. Tùy từng ngày mà anh kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng, có ngày không có đồng nào. Với số tiền ít ỏi, bố con anh chi tiêu tằn tiện, rau cháo qua ngày.

Khi trở về nhà, hàng xóm báo tin bé P.L. đang ở trụ sở Công an phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền nên anh tức tốc tới nơi. Vừa thấy con, anh giơ tay ôm chầm lấy và bật khóc rưng rức. Anh cũng cho biết, bản thân không có mâu thuẫn với ai, anh Định phỏng đoán kẻ lạ có thể đã nhiều lần cho bé L. kẹo để làm quen trước khi bắt cóc vì bé không theo người lạ mặt. "Ai mà lại ác đến thế! Đứa trẻ có tội tình gì mà họ lại bắt đi rồi thả xuống cống nước ngập ngang cổ như vậy. May mà có cậu sinh viên phát hiện cứu thoát không thì…" - anh Định ngập ngừng.

Trước đây, vợ anh là công nhân may mặc quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Năm 2019, vợ chồng anh sinh bé P.L. Nhưng khi con gái được hơn một tuổi, vợ anh liên tục bế con bỏ đi. Đến lần thứ 3, vợ anh mang con gái về, thả ở đầu ngõ rồi đi biệt tích.

Bé P.L. đã gần 3 tuổi nhưng chưa được đến nhà trẻ. Hàng ngày, anh Định đi làm thì nhốt con gái trong nhà rồi khóa trái cửa. Anh cất giấu mọi vật sắc nhọn đề phòng bé P.L. nghịch vào ổ điện, bếp ga, rồi bịt cả cầu thang lên gác lửng để con khỏi leo trèo. Chiếc xe đồ chơi anh phải buộc dây vào cửa sổ để con khỏi lấy ra làm bệ đứng leo lên chiếc tủ cũ, tránh bị ngã.

Bố mẹ anh Định đã mất, còn anh em, họ hàng cũng có cuộc sống riêng nhưng không mấy khá giả, thi thoảng cho ít tiền đong gạo. Kể về bên ngoại của bé P.L., anh Định cho hay: "Bà ngoại của con thương cháu lắm nhưng già cả, sức khỏe yếu rồi lại ở xa nữa nên không thăm được cháu, thi thoảng gọi điện ra hỏi thăm bố con tôi. Bà cũng muốn đón cháu về chơi ".

Thương cảnh gà trống nuôi con, hàng xóm thi thoảng cho bố con anh Định ít đồ ăn thức uống. Nhiều người cũng ngỏ lời xin P.L. về nuôi nhưng anh không đồng ý. Anh Định chia sẻ về tính cách của bé P.L. rất khôn khéo, có phần tinh ranh. Mỗi lần bé làm sai luôn chủ động lại gần bố bóp chân, tay nịnh nọt để không bị mắng.

Mới đây, các bạn trẻ ở Đoàn thanh niên phường Hàng Kênh đã đến khảo sát để giúp anh Định sửa lại phần mái nhà bị dột. Mong muốn lớn nhất của anh lúc này là tìm được một công việc ổn định để kiếm tiền nuôi con. Khi được hỏi về việc có muốn lấy vợ nữa không, anh Định cho biết, rất muốn nhưng không biết có người phụ nữ nào thông cảm cho hoàn cảnh của bố con anh mà chấp nhận về chung tay vun vén tổ ấm.

Căn nhà cũ kĩ, xuống cấp, ẩm mốc trầm trọng của 2 bố con - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, chiều 2/3, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng thông tin, đang tập trung truy tìm người phụ nữ lạ mặt chở cháu bé 2 tuổi bằng xe đạp, sau đó bỏ lại dưới cống nước trên địa bàn.

Cụ thể, chiều 1/3, một nam sinh viên phát hiện dưới cống nước ở khu vực đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền có bé gái đứng một mình, trong tình trạng nước ngập ngang cổ. Ngay sau đó, người này đưa cháu bé lên và cùng người dân trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh người phụ nữ nghi bỏ đứa trẻ duới cống nước - Ảnh: Vietnamnet

Kết quả camera an ninh quanh khu vực cống nước cho thấy, khoảng 14h30 ngày 1/3, một phụ nữ trung tuổi đi xe đạp, mặc áo khoác sáng màu, đội mũ chở bé gái đi vào khu vực cống nước. Sau đó khoảng 5 phút, người phụ nữ này đi ra một mình. Tuy nhiên, camera không ghi lại được quá trình cháu bé ở dưới cống nước.