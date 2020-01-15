Gia cảnh éo le của nam sinh lớp 4 tử vong dưới bánh xe tải ngày cận Tết: Mẹ qua đời, bố đang ở tù

Xã hội 15/01/2020 12:02

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 4 gặp tai nạn thương tâm. Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Hải (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin một học sinh của trường gặp tai nạn thương tâm. Hiện lãnh đạo nhà trường đang phối hợp cùng gia đình để tổ chức tang lễ cho nam sinh gặp nạn. Nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng là em N.T.N.Đ (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Hòa Hải).

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Người dân không khỏi bàng hoàng khi hay tin Đ. tử vong trong vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 14/1, sau khi tan học, em Đ. chạy xe đạp cùng nhóm bạn về nhà. Khi đến ngã ba cách nhà khoảng 1km, Đ. bị một chiếc xe tải đang lùi ra ngoài va trúng ngã xuống đường. Chiếc xe đạp và Đ. bị kéo vào gầm xe tải. Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể bé Đ. về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

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Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng éo le - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Infonet, tại địa phương gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức éo le. Theo đó, mẹ Đ. đã tử vong, bố đang phải thi hành án tù do ra tay giết vợ. Sau khi mẹ qua đời, bố ở tù, Đ. về ở với ông bà nội đã hơn 60 tuổi tại thôn Tân Hòa, xã Hòa Hải.

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hương nghẹn ngào tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Chị quyết định hiến lại mô tạng của con để đổi lại sự sống cho nhiều người khác.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng Hà Tĩnh

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