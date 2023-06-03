Ghen tuông mang xăng đi đốt phòng trọ, 7 người bị thương nặng

Xã hội 03/06/2023 09:58

Do ghen tuông, vào khoảng 5h30 ngày 3/6, Nguyễn Trí Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ khiến 7 người bị thương nặng tại Đồng Nai.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 3/6, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã vào cuộc điều tra vụ đốt phòng trọ khiến 7 người bị thương nặng tại xã Phước Bình, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo tại ấp 2, xã Phước Bình xảy ra vụ cháy phòng trọ. Lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã điều động lực lượng đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy và cứu các nạn nhân.

Ghen tuông mang xăng đi đốt phòng trọ, 7 người bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ đốt cháy nhà trọ ở Đồng Nai khiến 7 người thương nặng - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Dẫn tin từ Báo Đồng Nai, hiện trường vụ cháy là khu nhà trọ gồm 15 phòng của bà N.T.M.L. (ấp 2, xã Phước Bình). Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 (có 6 người gồm 2 nữ và 4 nam) và phòng trọ số 10 (có 1 người là Nguyễn Trí Hiếu, quê TP.Cần Thơ).

Đến khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt và người bị nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ghen tuông mang xăng đi đốt phòng trọ, 7 người bị thương nặng - Ảnh 2
Một nạn nhân được cứu khỏi vụ cháy - Ảnh: Báo Đồng Nai

Hậu quả làm 7 người bị thương gồm: Hiếu; T.T.K.T. (33 tuổi, quê TP.Cần Thơ); H.H.S. (15 tuổi, con bà T.); V.N.A (13 tuổi, ngụ H.Long Thành); V.H.P. (13 tuổi, ngụ H.Long Thành); D.A.T. (15 tuổi, ngụ H.Long Thành); một người tên K. (chưa rõ thông tin).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được các cơ quan chức năng xác định nghi do ghen tuông nên Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3.

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Từ khóa:   tin xã hội ghen tuông đốt nhà trọ

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