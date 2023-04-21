Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra từ tối qua, khi cô gái trẻ vừa ra khỏi cổng Công ty TNHH Seojin trong Khu công nghiệp Đại Đồng thì bị bạn trai dùng dao đâm tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao thông, sángnam thanh niên đâm bạn gái tử vong trong KCN nay (21/4), lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đang cùng Công an TP. Từ Sơn, Bắc Ninh truy bắt nghi phạm gây ra án mạng tại KCN Đại Đồng, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh.

Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đang cùng Công an TP Từ Sơn, Bắc Ninh tích cực điều tra, truy tìm nghi phạm để xử lý theo quy định.

Sau khi gây án, nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường; nhiều người phỏng đoán, có thể nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Hiện trường vụ nam thanh niên đâm bạn gái tử vong trong KCN ở Bắc Ninh - Ảnh: báo Giao thông

Trước đó, một vụ án mạng thương tâm tương tự cũng xảy ra tại Đồng Tháp. Cụ thể, theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, ngày 22/2/2023, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhầy (tên thường gọi Tám Nhấy, SN 1967, ngụ phường An Bình A, TP. Hồng Ngự) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bắt giữ Lâm Văn Mai (SN 1981, ngụ phường An Bình B, TP Hồng Ngự) khi đang trên đường tẩu thoát.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/2/2023, Lê Văn Nhầy và Lâm Văn Mai ngồi nhậu chung với nhau. Trong lúc nhậu Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự để quan hệ tình dục với bạn gái của Mai (tên T., khoảng 50 tuổi).

Nhầy đồng ý rồi cả hai đi bộ khoảng 1km về cây xăng bỏ hoang. Tại đây, Mai đòi quan hệ tình dục với bà T. nhưng người này không đồng ý nên la lớn. Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Nhầy thực hiện giữa chừng thì có ánh đèn xe ngoài đường chạy ngang, nhìn thấy người nạn nhân có nhiều máu Nhầy dừng lại và bỏ về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nhầy có liên quan đến vụ án giết người nên đã tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.