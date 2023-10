Theo thông tin từ báo Giao thông, sángnam thanh niên đâm bạn gái tử vong trong KCN nay (21/4), lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đang cùng Công an TP. Từ Sơn, Bắc Ninh truy bắt nghi phạm gây ra án mạng tại KCN Đại Đồng, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra từ tối qua, khi cô gái trẻ vừa ra khỏi cổng Công ty TNHH Seojin trong Khu công nghiệp Đại Đồng thì bị bạn trai dùng dao đâm tử vong.