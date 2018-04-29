‘Em trả chồng lại cho chị rồi đấy ạ’: Lời tâm sự của một người thứ ba gây tranh cãi

Xã hội 29/04/2018 09:34

Mới đây, một cô gái tự nhận là người thứ ba đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Theo đó, cô gái này tự nhận mình là “con giáp thứ 13” và gửi lời xin lỗi đến những người phụ nữ có gia đình. Cô thừa nhận mình đã bắt đầu lén lút quan hệ với chồng người khác được hơn 1 năm.

Sự việc bắt đầu kể từ ngày cô mới ra trường, xin vào thử việc tại một công ty. Sếp của cô là một người đàn ông trẻ, đẹp trai và thông minh. Lúc đó, cô đã bị sếp của mình cưỡng bức dù anh ta đã có gia đình và biết cấp dưới của mình cũng có người yêu.

‘Em trả chồng lại cho chị rồi đấy ạ’: Lời tâm sự của một người thứ ba gây tranh cãi - Ảnh 1‘Em trả chồng lại cho chị rồi đấy ạ’: Lời tâm sự của một người thứ ba gây tranh cãi - Ảnh 2‘Em trả chồng lại cho chị rồi đấy ạ’: Lời tâm sự của một người thứ ba gây tranh cãi - Ảnh 3‘Em trả chồng lại cho chị rồi đấy ạ’: Lời tâm sự của một người thứ ba gây tranh cãi - Ảnh 4

‘Em trả chồng lại cho chị rồi đấy ạ’: Lời tâm sự của một người thứ ba gây tranh cãi - Ảnh 5
Bài viết được chia sẻ trên một trang fanpage nổi tiếng - Ảnh chụp màn hình

Sau khi chuyện không hay xảy ra, cô đã chia tay người yêu và trở thành tình nhân của người đã cưỡng bức mình. Cô giải thích nguyên khiến cô đồng ý làm người thứ 3 vì sợ bị những người đàn ông khác không chấp nhận người yêu hay vợ của mình không còn trong trắng.

Trong khoảng thời gian lén lút qua lại với anh ta, dần dần cô gái này cũng bắt đầu có tình cảm nhưng không bao giờ dám gọi điện, nhắn tin hay hẹn gặp mặt trước vì cảm thấy có lỗi với người vợ.

Mặc dù cuối cùng cô đã chọn cách rời bỏ người đàn ông đó nhưng vẫn bị cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích. Nhiều người cho rằng dù nguyên nhân gì thì cô gái này đã chọn cách xen vào hạnh phúc của người khác. Nếu bị cưỡng bức cô có thể chọn cách tố cáo, rời đi hoặc chia sẻ với người khác thay vì trở thành người thứ 3.

“Bị cưỡng bức thì có thể tố cáo, còn không tố cáo được thì tìm người chia sẻ hoặc cứ im lặng thôi, sao lại có chuyện yêu ngược lại thủ phạm? Đời chứ có phải ngôn tình ngược đâu”, V. H bình luận.

“Nếu bạn biết sai lầm ngay từ đầu thì bạn nên gặp chị vợ nói chuyện thẳng thắn, với người yêu của bạn nữa. Bạn sai và anh kia cũng thế, đừng có đổ lỗi cho người khác và nói bạn là người bị hại”, N.L không đồng tình với cách giải quyết của cô gái trong câu chuyện.

‘Em trả chồng lại cho chị rồi đấy ạ’: Lời tâm sự của một người thứ ba gây tranh cãi - Ảnh 6
Hầu hết mọi người đều không thông cảm cho hành vi của cô gái trong câu chuyện - Ảnh minh họa: Internet

“Tôi cảm thấy câu chuyện của bạn rất buồn cười, bạn nói bạn bị cưỡng bức rồi sau đó bạn bỏ người bạn yêu tha thiết để chạy theo chen chân vào gia đình người đã lấy đi sự trong trắng của bạn. Bạn chẳng có tư cách gì để trả chồng cho người vợ trong câu chuyện của bạn vì chẳng ai mang chồng ra cho bạn mượn xài, xài chán bạn đem trả đâu. Bạn cũng chẳng có tư cách nói lời xin lỗi cả”, Q.C bức xúc.

Số khác lại cho rằng chúng ta không có quyền phán xét người khác vì chỉ người trong cuộc mới hiểu được những gì họ đã trải qua. May mắn là cô gái cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình yêu sai lầm đó.

“Viết ra cho vơi, nhưng cuộc sống vô vàn và sẽ có nhiều người nói lời cay nghiệt. Bỏ đi, đừng hi vọng sẽ được an ủi và nhớ rằng phải thật mạnh mẽ”, T.N an ủi.

“Tội nghiệp cho cả hai người phụ nữ, chị và vợ tên kia, mạnh mẽ lên chị, hãy làm lại tất cả. Em nghĩ chị làm được. Làm ơn, mọi người đừng buông lời nặng nề do chúng ta đâu phải người trong cuộc”, D.T nói.

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