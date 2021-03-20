Dư luận chỉ trích người mẹ vì để con ngồi ngược sau yên xe máy chơi đùa, không đội mũ bảo hiểm

Xã hội 20/03/2021 16:02

Ba mẹ con chở nhau trên tuyến đường nhiều xe cộ, hai đứa con một trước một sau không đội mũ bảo hiểm, ngồi ngược phía sau. Không những thế, đuôi xe còn buộc sợi dây dài kéo lê rất nguy hiểm.

Mới đây, một khoảnh khắc được người đi đường chụp ghi lại hình ảnh bà mẹ chở hai đứa con nhỏ trên chiếc xe máy. Điều đáng để tâm là hai đứa con không hề được đội mũ bảo hiểm, trong khi đó, đứa bé đằng sau còn ngồi ngược. Đặc biệt hơn, phần đuôi xe được buộc một sợi dây dài kéo lê trên đường, đứa bé ngồi sau vô tư chơi đùa khi ngồi trên yên xe mặc cho xe đang chạy "ton ton" trên đường. Ngay lập tức, sau khi bức hình được đăng tải, người mẹ "vô danh" đã nhận về vô số "gạch đá", những lời chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Đại đa số đều cho rằng hành động của người mẹ là vô cùng thiếu suy nghĩ. 

Hanh dong thieu suy nghi cua nguoi me
 Hình ảnh bà mẹ chở hai đứa con nhỏ trên chiếc xe máy vô cùng nguy hiểm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trên tuyến đường này, qua hình ảnh có thể thấy, nhiều xe cộ lưu thông, không ít người phải nhìn lại, chú ý đến cậu bé bởi đôi chân thập thò còn chưa thể chạm đến phần gác chân. Một chiếc xe tải cũng đang chạy sát bên trái chiếc xe máy của ba mẹ con nhưng bà mẹ vẫn mặc nhiên, không mảy may chuyển tư thế ngồi cho con mình.

Một số thành viên mạng còn cho rằng, có thể người mẹ đang di chuyển chậm để đảm bảo an toàn cho con của mình. Tuy nhiên, với hành động thiếu suy nghĩ của người mẹ, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là khi 2 chân của bé trai dễ bị vướng vào phần tăm xe gây nguy hiểm.

Cũng có người chứng kiến vụ việc đó khi thấy tin tức được đưa lên đã xác nhận vụ việc và tỏ ý bất lực: 'Vụ này mình có chứng kiến nè, lúc chiều cũng tính nhắc nhở nhưng nhìn mặt bà mẹ cứ hầm hầm, nên mình lại thôi'.

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