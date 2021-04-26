Du khách Nga mất tích bí ẩn tại thác Đray Sáp, Đắk Nông

Xã hội 26/04/2021 15:19

Đi du lịch ở Đắk Nông, du khách quốc tịch Nga mất tích khi đến thăm thác Đray Sáp.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 24/4 cơ quan chức năng xã Đắk Sôr nhận được trình báo của một người phụ nữ. Theo trình báo của người này, bà đi cùng người đàn ông nước ngoài tên Raphael Agiliga Chukwunwike (gốc Nigeria, Quốc tịch Nga) từ TP.HCM lên khu vực thác Đray Sáp (xã Đắk Sôr) để chơi. Sau khi cùng nhau đi bộ qua cầu treo chơi và dùng flycam quay lại cảnh thác, ông để flycam quay ở chế độ tự động rồi đặt bộ điều khiển gần chỗ bà H. ngồi, sau đó đi ra khu vực thác nước.

Sau hơn 10 phút, bà H. thấy trên màn hình điện thoại mất tín hiệu flycam mà không thấy ông này quay về nên đi tìm nhưng không thấy, sau đó bà trình báo cơ quan chức năng tìm kiếm. 

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Khu vực thác nước nơi người đàn ông mất tích - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tìm kiếm dưới thác. Đồng thời, cơ quan công an cũng tổ chức rà soát, truy tìm tung tích. Sau gần 2 ngày tìm kiếm thì đến 12 giờ hôm nay ngày 26/4, thi thể nạn nhân được tìm thấy các hốc đá thuộc Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp - Gia Long (xã Đắk Sôr). 
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của du khách quốc tịch Nga vẫn chưa được tiết lộ. 

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Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích ở Thanh Hóa, hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

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Từ khóa:   khách du lịch quốc tịch Nga mất tích

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