Đột nhập vào khu phong tỏa ở Bình Dương, nhóm côn đồ ngang nhiên mang hung khí tấn công khiến một người gần đứt lìa ngón tay

Xã hội 06/07/2021 21:47

Mặc dù đang trong thời gian phong tỏa phòng chống dịch bệnh, nhưng nhóm côn đồ vẫn ngang nhiên mang theo hung khí, rượt đuổi và chém loạn xạ khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 6/7, một nhóm côn đồ cầm hung khí đột nhập vào bên trong một khu phong tỏa thuộc phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đuổi đánh 3 người gây thương tích nặng.

Theo lời kể của gia đình bị hại, khoảng 15h cùng ngày, anh N.T.H. (42 tuổi) cùng 2 người thợ đang sửa nhà của anh H. nằm trên đường số 41 (khu phố Phú Trung, phường Phú Chánh).

Lúc này, một nhóm thanh niên khoảng 4 người cầm hung khí hung hãn lao vào đuổi đánh anh H. và 2 người thợ. Thấy nhóm thanh niên hung hãn tấn công, anh H. và người thợ bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm này truy đuổi đánh.

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Hình ảnh nhóm côn đồ được camera ghi lại - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hậu quả, anh H. bị chém gần đứt lìa ngón tay út bên tay phải và bị nhiều thương tích trên người và đầu. Hai người thợ cũng bị đánh gây thương tích, trong đó một người bị thương nặng. Gây án xong nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

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Sau khi bị hành hung, các nạn nhân bị thương nặng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Chánh đã cử lực lượng xuống hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Được biết, khu vực này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa từ ngày 4/7 do có ca dương tính với COVID-19.

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