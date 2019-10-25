Trước khi gặp tai nạn thương tâm với xe đầu kéo, cô gái trẻ đã đăng dòng status tâm trạng lên trang cá nhân.

Mới đây, tại Thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc xảy ra tai nạn thương tâm giữa xe máy và xe đầu kéo khiến một cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tên P.Y. (sinh năm 1999), quê ở TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trưa 23/10, P.Y. điều khiển xe máy lưu thông trên Đường tỉnh 304, hướng Yên Lạc - Vĩnh Yên. Khi đi qua giao lộ với Đường tỉnh 303, cô gái đi lên đống cát ở mép đường và bị trượt ngã. Đúng lúc đó chiếc xe đầu kéo lưu thông cùng chiều phía sau chạy tới đã cán qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đi vào đống cát rồi bị trượt ngã, cô gái trẻ bị chiếc xe đầu kéo chạy phía sau cán tử vong. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người ám ảnh - Ảnh: Internet

Sau khi P.Y. qua đời, rất nhiều bạn bè của cô đã vào Facebook cá nhân để lại lời chia buồn và mong cô an nghỉ nơi chín suối. Khi theo dõi những dòng chia sẻ cuối cùng của cô trên trang cá nhân, không ít người giật mình bởi nội dung đoạn status được nạn nhân chia sẻ cách đây không lâu.

Status đầy tâm trạng của cô gái cách ngày xảy ra tai nạn không lâu khiến mọi người cảm thấy xót xa, tiếc thương cho cô gái trẻ đoản mệnh - Ảnh chụp màn hình

"Tôi thường xuyên lo lắng sẽ mất đi một ai đó. Thế nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng, liệu sẽ có một ai lo lắng rằng họ sẽ mất đi tôi hay không?", dòng trạng thái trước ngày nạn nhân qua đời không lâu.

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