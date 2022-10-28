Đồng Nai: Xe tải chở cám lật, đè cô gái 22 tuổi tử vong ngay tại chỗ

Xã hội 28/10/2022 14:54

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tây Hòa (H.Trảng Bom) đã khiến 1 người phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều bị hàng hóa trên xe tải đổ ập xuống, đè lên người dẫn tới tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 28/10, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cô gái 22 tuổi bị xe tải đè chết thương tâm.

Qua điều tra ban đầu, vào trưa cùng ngày, xe tải chở cám lưu thông theo hướng Bắc- Nam. Khi di chuyển tới gần trạm thu phí BOT Trảng Bom, xe này bất ngờ mất lái, lật ngang xuống đường. Người phụ nữ đi xe máy biển số Đồng Nai bị xe lật trúng, các bao tải đè lên.

Thấy vậy mọi người liền đưa bao cám ra ngoài giải cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong tại chỗ.

Đồng Nai: Xe tải chở cám lật, đè cô gái 22 tuổi tử vong ngay tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường chiếc xe ô tô bị lật đổ xuống đường, hàng trăm bao tải cám đổ xuống. Chiếc xe máy của nạn nhân bị vỡ vụn vì xe tải đổ đè vào. Thi thể nạn nhân ở cạnh đó. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1 bị ùn tắc giao thông.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.H.V. (22 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom).

Đồng Nai: Xe tải chở cám lật, đè cô gái 22 tuổi tử vong ngay tại chỗ - Ảnh 2
Chiếc xe máy của nạn nhân bị đè vỡ vụn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện tại, cơ quan chức năng công an huyện Trảng Bom và Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra.

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