Vào sáng 28/10, gia đình anh Phan Trọng Hải - một trong hai người tử vong cho biết thêm thông tin mới liên quan đến vụ nổ súng nghiêm trọng tại Phú Quốc.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 28/10, gia đình anh Phan Trọng Hải - một trong hai người tử vong liên quan đến vụ nổ súng ở Phú Quốc, ông Phạm Nguyên Sự cho biết, trong lúc xảy ra vụ nổ súng thì ông cũng có mặt tại hiện trường vụ việc, ông Sử đang nói chuyện với một người phụ nữ thì nghe tiếng súng nổ rồi bỏ chạy tán loạn. Ông Sự kể lại: "Phần đất đang tranh chấp là do ông Khúc Văn Đoài mua từ trước, khoảng 6 công đất và đã bán cho một số người, phần còn lại thì đang làm nhà thì có một nhóm người đến tranh chấp. Ban đầu hai bên cũng đứng ra nói chuyện, yêu cầu cung cấp giấy tờ để chính quyền xác định đúng sai. Trong lúc nói chuyện thì băng nhóm của Hai Lượng đã nổ súng khiến mọi người hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn".

Chia sẻ về anh Phan Trọng Hải, ông Sự chia sẻ thêm, Hải là thợ hồ, vừa mới cưới vợ ngày hôm trước, cả gia đình từ Nghệ An vừa mới vào tổ chức lễ cưới xong. Vào sáng ngày 27/10, Hải đến công trình để làm việc, đến trưa thì xảy ra sự việc. Theo ông Sự, gia đình Hải cũng có hoàn cảnh khó khăn, vào Phú Quốc làm thợ hồ mấy năm nay thì xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người chết - Ảnh: Báo Dân Việt Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 11h20 ngày 27/10, tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, do mâu thuẫn giữa nhóm Võ Văn Lương (tự Hai Lượng, 35 tuổi, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay tại khu phố 10, phường Dương Đông, Phú Quốc), Bùi Minh Trung (tự Trung Cà Mau, 46 tuổi, thường trú khóm 4, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay tại tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, Phú Quốc) với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) liên quan tranh chấp đất đai, nên nhóm của Hai Lượng có khoảng hơn 50 đối tượng đi trên 8 ô tô (loại bán tải 7 chỗ và 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn. Trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người chết là: Phan Trọng Hải (24 tuổi, thường trú xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, chỗ ở hiện nay ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) và Nguyễn Anh Thư, (26 tuổi, chỗ ở hiện nay ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương); 4 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa, (26 tuổi, thường trú khu phố 4, phường Dương Đông); Huỳnh Văn Linh (29 tuổi, thường trú thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương, chỗ ở hiện nay ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương); Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi). Một trong 3 người trọng thương trong vụ nổ súng ở Phú Quốc hiện đã tử vong tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Thêm một nạn nhân trong vụ nổ súng ở Phú Quốc đã tử vong tại Trung tâm Y tế Phú Quốc - Ảnh: Báo Người Lao Động Đến thời điểm hiện tại, Công an Kiên Giang đã tạm giữ 1 ô tô 16 chỗ tại hiện trường, điều tra truy bắt 29 đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn (có 1 khẩu súng nghi có tính năng quân dụng, đang giám định); 1 dấu giả của UBND ấp. Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng, đồng thời đang tiếp tục khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để truy tố các bị can; tổ chức truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ nổ súng khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương ở Phú Quốc: Ra quyết định khởi tố vụ án Liên quan tới vụ nổ súng khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương ở Phú Quốc, lực lượng chức năng cho biết đang hoàn thành hồ sơ để ra quyết định khởi tố đối với các đối tượng có liên quan.

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