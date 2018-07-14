Đôi bạn già dẫn nhau đi nhâm nhi mì tôm, trà đá khiến bao người ao ước có một tri kỷ như vậy

Mặc dù chỉ ăn mì tôm, uống trà đá nhưng hai cụ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau. Tình bạn đẹp của họ khiến không ít bạn trẻ ghen tỵ, ao ước có được một người bạn thân cùng nắm tay nhau già đi như vậy.

Mới đây, bức ảnh đôi bạn thân lớn tuổi cùng nhau ăn mì gói, uống trà đá được Facebooker M.M chia sẻ trong một nhóm kín dành cho các bạn trẻ nhận được rất nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Theo lời kể, trong lúc đi ăn, M.M bắt gặp hình ảnh hai người bạn thân cùng nhau ăn mì gói, uống trà đá, ân cần hỏi thăm sức khỏe của nhau khiến M.M vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ bởi đâu phải ai cũng có được tình bạn đẹp như vậy.

Tình bạn của hai bà cụ lớn tuổi khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh: Facebook M.M kể: "Trưa nắng, hai cụ bà vào quán gọi 2 tô mì tôm 10 nghìn, thêm 2 cốc trà đá miễn phí rồi ngồi nhâm nhi cùng nhau. Bà ở ngoài chốc chốc lại nhìn sang bà tóc xù với ánh mắt âu yếm, yêu thương. Một lúc sau bà ở trong hỏi: 'Bà ơi, nếu ăn không hết thì đưa tôi ăn cho'. Nhìn cảnh ấy, vừa thương mà cũng thấy vui vui vì nhìn 2 cụ tình cảm tri kỷ lắm. Ăn xong thì 2 bà lại dìu nhau đi, tay nắm tay và móm mém mãn nguyện cười. Các cụ không có gia đình, 2 người ở cùng và nương tựa nhau mà sống. Nhìn vậy thôi, chứ trộm vía 2 cụ vẫn khỏe mạnh lắm nha, cụ tóc xoăn sáng nào cũng chống gậy chậm rãi đi bộ xuống chợ mua mỗi bó rau rồi lại lụm cụm đi về".

Chỉ đơn giản là cùng ăn mì, uống trà đá nhưng đó lại là ao ước của nhiều bạn trẻ khi về già - Ảnh: Facebook Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bài viết nhận được hơn năm nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận. Hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai cụ. "Bây giờ tìm đâu ra tình bạn đẹp như vậy? Chỉ mong sau này về già, mình và bạn thân cũng sẽ được như vậy", T.N bình luận. "Đời người chỉ cần thế là đủ, một người bạn thân để không phải sống cô đơn. Có người cùng nhau hủ hỉ, đi ăn, đi mua sắm, dạo bộ chung lúc về già là hạnh phúc rồi", T.P nói. "Một tình bạn đẹp không phải là tặng nhau những món đồ hiệu, đưa nhau đi chơi ở những nơi sang trọng mà là thấu hiểu và quan tâm nhau. Chỉ cần có một người bạn tuyệt với, biết lắng nghe và chia sẻ, dù đi đến bất kỳ đâu, tôi cũng không lo sợ", K.L ao ước.

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