Diễn biến MỚI vụ học sinh lớp 1 bầm tím chân tay: Nhà trường kết luận bị bạn học đánh, 2 người mẹ không tin đó là sự thật

Xã hội 07/10/2022 20:57

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ học sinh bị bầm tím tay chân khi ở trường về.

Ngày 7/10, theo thông tin từ Zing cho biết, ông Tạ Văn Cương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), cho biết cháu H. (học sinh lớp 1/2, trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh) bị bầm tím tay, chân là do bạn học cùng lớp đánh.

Diễn biến MỚI vụ học sinh lớp 1 bầm tím chân tay: Nhà trường kết luận bị bạn học đánh, 2 người mẹ không tin đó là sự thật - Ảnh 1
Hai chân bầm tím của cháu H., học sinh lớp 1 được cơ quan chức năng kết luận là do bạn cùng lớp đánh trong quá trình kèm học bài. Ảnh: Zing

Thầy hiệu trưởng thông tin như trên sau khi nhận được bản tường trình của cô N. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2). Theo tường trình, trưa 5/10, cô giáo chủ nhiệm đưa thước cho bạn trong lớp hướng dẫn cháu H. viết bài.

Trong quá trình hướng dẫn, bạn đã dùng thước đánh cháu H. mà cô giáo không biết. Về xử lý, ông Cương cho biết chờ kết luận của cơ quan chức năng. Trước mắt, nhà trường động viên, phối hợp với phụ huynh để ổn định tâm lý cho cháu bé.

Diễn biến MỚI vụ học sinh lớp 1 bầm tím chân tay: Nhà trường kết luận bị bạn học đánh, 2 người mẹ không tin đó là sự thật - Ảnh 2
Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Đáng chú ý, dù đã ký biên bản tại buổi làm việc chiều qua, đồng ý với kết quả điều tra nhưng hôm nay (7/10), phụ huynh của học sinh bị đánh bầm tím tay chân có bài đăng lên mạng xã hội Facebook cho rằng các đơn vị không có bằng chứng khẳng định vết thương của con là do bạn gây ra.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị H.N.T.H. (mẹ cháu H.) cho biết hôm qua, khi làm việc với các bên liên quan, chị lo lắng con không được tiếp tục đi học nên muốn giải quyết nhanh câu chuyện để còn đi làm lo cho gia đình.

“Tối qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc mình đã không công bằng với con khi thừa nhận kết luận của cơ quan chức năng…” - người mẹ này nói.

Chị H.N.T.H. cho rằng với những vết bầm tím khắp chân như vậy thì không thể do bị bạn học đánh.

Diễn biến MỚI vụ học sinh lớp 1 bầm tím chân tay: Nhà trường kết luận bị bạn học đánh, 2 người mẹ không tin đó là sự thật - Ảnh 3
Chị H kể về việc con mình bị đánh bầm tím. Ảnh: PLO

Trong khi đó, chị H.T.A. - mẹ cháu P.H.P., học sinh được cho là đã đánh bạn bầm tím tay chân - kể lại rằng sáng ngày 6/10, chị lên trường và gặp cháu H., nhìn vết bầm trên chân tay cháu chị không thể tin là do con mình đánh.

Chị A. chia sẻ, khi nghe cơ quan chức năng kết luận H. bị con mình đánh, chị đã khóc nhiều nhưng vẫn ký vào biên bản đồng ý với kết luận bởi không biết lấy căn cứ nào biện minh cho con, một phần vì mọi việc diễn ra quá nhanh, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ.

Cả chị A. và phụ huynh H. đều mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ vụ việc để tránh cho 2 trẻ bị oan.

Trước đó, vào chiều 5/10, gia đình đón cháu H. về thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím ở tay, chân, đặc biệt ở hai bắp chân. Cháu hoảng loạn và kêu đau. Gia đình gặng hỏi thì cháu trả lời do cô N., giáo viên chủ nhiệm đánh. Gia đình liên hệ thì cô trả lời vào giờ nghỉ trưa, cô đưa các bạn tới phòng ngủ, riêng H. không chịu đọc bài nên cô gọi bạn P. tới kèm cho H. Bạn P. cầm theo cây để vừa chỉ bài vừa đánh theo kiểu gõ nhẹ nếu H. làm sai. Mọi chuyện về sau cô N. không biết.

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