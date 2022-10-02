Quảng Ninh: 'Dậy sóng' đoạn clip người chồng livestream đánh dã man vợ đang mang thai, thái đồ hung hãn khiến dân tình phẫn nộ

Xã hội 02/10/2022 18:02

Người vợ ôm mặt khóc nức nở, liên tục cầu cứu nhưng gã đàn ông vẫn hung hãn, tuyên bố dù mang thai vẫn phải đánh để "dạy bảo".

Chiều ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút với nội dung người phụ nữ đang mang bầu nghi bị chồng đánh tới tấp. Cặp đôi trong đoạn clip được xác định ở Quảng Ninh.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút được phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook quay lại cảnh một người đàn ông đang hành hung vợ. Đáng nói, người vợ này đang mang bầu.

Quảng Ninh: 'Dậy sóng' đoạn clip người chồng livestream đánh dã man vợ đang mang thai, thái đồ hung hãn khiến dân tình phẫn nộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nội dung clip, người đàn ông cho rằng sau khi đi ăn cưới về thì thấy áo của mình bị vợ dùng kéo cắt rách. Đồng thời, người này tức tối khi nói rằng vợ mang mắm tôm lên phòng đáp vào người.

Sau đó, người đàn ông liên tục chửi bới và lao tới đánh tới tấp vào đầu của người vợ khiến nạn nhân chảy máu mũi. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn dùng chân ấn ghì đầu vợ xuống nền nhà tiếp tục chửi bới dọa đánh chết. 

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ. Hành động vũ phu, thô bạo của người chồng trong khi vợ đang mang thai là điều không thể chấp nhận, dù lý do là gì đi nữa. Cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và mong mỏi cơ quan chức năng vào cuộc, có biện pháp xử lý mạnh tay với người sử dụng bạo lực.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Trung cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xác minh nội dung đoạn clip người đàn ông hành hung vợ được cho là ở địa bàn phường.

"Phía công an phường đã tiếp nhận và đang xác minh clip xảy ra ở địa điểm nào của phường để xử lý", ông Trung thông tin.

Phú Yên: Bắt giam người chồng máu lạnh ra tay sát hại vợ vì ghen tuông

Phú Yên: Bắt giam người chồng máu lạnh ra tay sát hại vợ vì ghen tuông

Cho rằng vợ có tình cảm với người khác, Huỳnh Văn Hậu, 37 tuổi, ở Phú Yên, trong cơn ghen đã ra tay sát hại, rồi tự vẫn nhưng bất thành.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực gia đình Quảng Ninh chồng livestream đánh vợ mang thai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?