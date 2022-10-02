Người vợ ôm mặt khóc nức nở, liên tục cầu cứu nhưng gã đàn ông vẫn hung hãn, tuyên bố dù mang thai vẫn phải đánh để "dạy bảo".

Chiều ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút với nội dung người phụ nữ đang mang bầu nghi bị chồng đánh tới tấp. Cặp đôi trong đoạn clip được xác định ở Quảng Ninh.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút được phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook quay lại cảnh một người đàn ông đang hành hung vợ. Đáng nói, người vợ này đang mang bầu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nội dung clip, người đàn ông cho rằng sau khi đi ăn cưới về thì thấy áo của mình bị vợ dùng kéo cắt rách. Đồng thời, người này tức tối khi nói rằng vợ mang mắm tôm lên phòng đáp vào người.

Sau đó, người đàn ông liên tục chửi bới và lao tới đánh tới tấp vào đầu của người vợ khiến nạn nhân chảy máu mũi. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn dùng chân ấn ghì đầu vợ xuống nền nhà tiếp tục chửi bới dọa đánh chết.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ. Hành động vũ phu, thô bạo của người chồng trong khi vợ đang mang thai là điều không thể chấp nhận, dù lý do là gì đi nữa. Cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và mong mỏi cơ quan chức năng vào cuộc, có biện pháp xử lý mạnh tay với người sử dụng bạo lực.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Trung cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xác minh nội dung đoạn clip người đàn ông hành hung vợ được cho là ở địa bàn phường.

"Phía công an phường đã tiếp nhận và đang xác minh clip xảy ra ở địa điểm nào của phường để xử lý", ông Trung thông tin.

Phú Yên: Bắt giam người chồng máu lạnh ra tay sát hại vợ vì ghen tuông Cho rằng vợ có tình cảm với người khác, Huỳnh Văn Hậu, 37 tuổi, ở Phú Yên, trong cơn ghen đã ra tay sát hại, rồi tự vẫn nhưng bất thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-day-song-doan-clip-nguoi-chong-livestream-danh-da-man-vo-dang-mang-thai-thai-do-hung-han-khien-dan-tinh-phan-no-509161.html