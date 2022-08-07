Diễn biến mới vụ cô giáo nghi hất cùi chỏ vào mặt cháu bé: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non

Liên quan đến vụ việc một cô giáo trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ hất vào mặt trẻ, mới đây, chính quyền địa phương đã chính thức lên tiếng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 7/8, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) Huỳnh Ngọc Lâm cho biết, địa phương đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non tư thục Hoa Mặt Trời, nơi xảy ra vụ việc cô giáo đánh học sinh xảy ra hôm 6/8.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ đình chỉ để công an điều tra. Việc cấp phép cho cơ sở này mở trở lại hay không thì phụ thuộc vào kết quả điều tra. Nếu xác định không vi phạm thì sẽ hướng dẫn tạo điều kiện cho hoạt động trở lại, còn nếu sai phạm thì xử lý theo pháp luật" - ông Lâm nói.

Clip ghi lại cảnh cô N. hất cùi chỏ vào mặt trẻ mầm non - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, thông thôn tin từ báo như Báo Người Lao Động, chiều ngày 6/8, chị T.L. vô tình kiểm tra camera tại lớp học thì phát hiện cháu trai 3 tuổi của mình bị đánh. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu bé về nhà đồng thời báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Kể từ khi bị đánh, cháu bé hoảng loạn, ngủ hay giật mình.

Sau khi chị T.L. đăng tải clip ghi lại cảnh cháu trai bị đánh lên Facebook, cô N.T.N. (giáo viên trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời) thừa nhận có đánh bé trai, nhưng không gây thương tích. Theo cô giáo N., lúc đó bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn. Sau khi can ngăn, đến lần thứ 3 bé đưa ghế gần đụng đầu bạn nên cô đã giật cái ghế và có hành vi "đưa cùi chỏ hất vào mặt em bé", ngoài ra còn có tác động vào tai bé 2-3 lần.

Tuy nhiên, cô N. cho rằng mình tác động rất nhẹ chứ không phải đánh mạnh, chỉ nghĩ là đe dọa. Sáng ngày 7/8, cô N.T.N đã đến nhà phụ huynh để xin lỗi.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phẫn nộ trước hành động hất cùi chỏ vào mặt bé trai 3 tuổi của cô giáo Ngày 7/8, bà Nguyễn Thị Nhàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho hay đã nắm thông tin sự việc bé trai 3 tuổi bị cô giáo đánh tại một cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

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