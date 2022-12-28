Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con tử vong ở Bình Dương

Xã hội 28/12/2022 15:22

Chiếc xe tải đi lấn sang làn xe bên trái ngược chiều mình, tông vào chiếc xe máy chở 3 người, 2 người trong số đó không qua khỏi.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 28/12, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Khanh (52 tuổi, HKTT tại Bình Phước) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết, một người bị thương.

Nghi phạm Khanh chính là tài xế lái xe tải 93H- 011.80 va chạm với xe máy 84E1-214.07 khiến ba người ngồi trên xe máy chị T (20 tuổi) cùng bé gái (2 tuổi, con chị T) tử vong. Còn chị M bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Khanh đã rời khỏi hiện trường.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Phú Giáo đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con tử vong ở Bình Dương - Ảnh 2
Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VTC News

 

Công an huyện Phú Giáo cho biết, nguyên nhân ban đầu do xe tải đi không đúng phần đường, lấn sang làn xe bên trái ngược chiều đi của mình. Sau tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Công an huyện Phú Giáo đang kêu gọi tài xế xe tải ra trình diện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

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