Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ bị tạt xăng đốt cháy giữa đường gây rúng động tại Quảng Nam

Xã hội 30/01/2023 16:33

Do mâu thuẫn ghen tuông, một người đã chuẩn bị sẵn xăng tạt lên người một phụ nữ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày mùng 5 Tết.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 30/1, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin xung quanh vụ việc đánh ghen xảy ra ở huyện Duy Xuyên.

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền...", Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ bị tạt xăng đốt cháy giữa đường gây rúng động tại Quảng Nam - Ảnh 1
Vụ tưới xăng đánh ghen ở Quảng Nam được người dân quay lại đưa lên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thrước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an Quảng Nam cung cấp, do nghi vấn Đàm Thị Mỹ Duyên (SN 1995, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn Huy (SN 1999, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nên sáng ngày 26/1, Nguyễn Thị Diễm Phượng (SN 2000, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, là vợ của Nguyễn Văn Huy) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (SN 1979, trú cùng địa chỉ trên) tìm Đàm Thị Mỹ Duyên để đánh ghen.

Vào lúc 8h15 ngày 26/1, P. thấy chồng mình đang cõng D. từ quán karaoke Q.V. ra đoạn đường Trương Chí Cương (thị trấn Nam Phước) nên cả mẹ chồng và nàng dâu xông vào đánh ghen cô gái kia.

Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ bị tạt xăng đốt cháy giữa đường gây rúng động tại Quảng Nam - Ảnh 2
 Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự về hành vi giết người - Ảnh: Vietnamnet

Trong lúc ghen tuông nóng giận, P. đã cầm can xăng 1,5 lít tạt vào người D. rồi châm lửa đốt, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nạn nhân nằm lăn lóc dưới đất. Nhiều người dân ở khu vực này đã nhanh chóng đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt.

Nạn nhân D. bị bỏng nặng nên được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, P. cùng với bà N. bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, P. khai xăng và bật lửa đã được chuẩn bị từ trước để đánh ghen.

Kết cục sự việc ngoài chị D. bị bỏng nặng thì P. cùng chồng mình cũng bị bỏng ở mức độ nhẹ hơn do xăng cháy lan.

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