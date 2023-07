Diễn biến MỚI trong vụ người phụ nữ bị tạt xăng đốt cháy giữa đường gây rúng động tại Quảng Nam

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 30/1, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin xung quanh vụ việc đánh ghen xảy ra ở huyện Duy Xuyên.

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền...", Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.