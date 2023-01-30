Tình hình sức khỏe của cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường gây rúng động

Vào chiều 30/1, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã thông tin về tình hình sức khoẻ của chị Đ.T.M. D. - cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường gây rúng động dư luận những ngày qua.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 30/1, Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã thông tin về tình hình sức khoẻ của chị Đ.T.M. D. - cô gái bị tạt xăng đốt giữa đường gây rúng động dư luận những ngày qua.

Bác sĩ Nhân cho hay chị D. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ, bỏng đường hô hấp.

Bệnh nhân đang nằm điều trị ở phòng hồi sức, được mở khí quản. Bác sĩ Nhân cho biết: “Bệnh nhân bị bỏng nặng, khoảng 35%, nguy kịch tới tính mạng. Các bác sĩ đang tập trung tích cực điều trị bỏng, chăm sóc da, các chấn thương cho bệnh nhân”.

Ông cho biết thêm hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, khi điều trị bỏng ổn định sẽ tính tới phương án ghép da.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, do ghen tuông nên người phụ nữ tên N.T.D.P. (23 tuổi) cùng mẹ chồng là bà Đ.T.T.N. (44 tuổi, ngụ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tìm kiếm chị Đ.T.M.D. (28 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để “xử”.P. cho rằng D. có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh N.V.H. (24 tuổi).

Nạn nhân bị tưới xăng đốt - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Khoảng 8 giờ 15 ngày 26/1, P. và bà N. phát hiện H. đang cõng D. trên lưng đi ra từ một quán karaoke thuộc khối phố Mỹ Hoà (thị trấn Nam Phước) đi ra, nên lao vào đánh ghen. P. dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người D. rồi châm lửa đốt. Khoảng 20 giây sau, ngọn lửa được người dân gần đó dập tắt.

Nạn nhân D. bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước) sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi gây án, bà N. và P. bị cảnh sát bắt giữ.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị công an TP.HCM đề nghị truy tố? Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm thực hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-hinh-suc-khoe-cua-co-gai-bi-tat-xang-ot-giua-uong-gay-rung-ong-550594.html