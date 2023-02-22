Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định mới đối với bị can Trương Đình Nhạt ( 44 tuổi), liên quan đến vụ việc đánh gãy cả 2 tay shipper Lâm Anh Đạt.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều ngày 22/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng với Trương Đình Nhạt ( 44 tuổi), trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa về về tội Cố ý gây thương tích. Cụ thể, tại cơ quan điều tra, ông Trương Đình Nhạt khai, do nghi ngờ shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông lấy tuýp sắt đánh anh Đạt. Ông Nhạt khai nhận: "Sau khi tìm được sợi dây chuyền của vợ, tôi xuống nhà hàng xóm nói shipper Đạt lên lấy xe đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết".

Còn với nạn nhân, shipper Đạt khẳng định, trong thời gian ông Nhạt dùng tuýp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh không nhắc gì đến chuyện mất dây chuyền. Cơ quan điều tra cũng làm việc với anh Đạt vào sáng 20/2. Anh Đạt nói rằng, khi vợ ông Nhạt dùng ghế đánh có thể tự làm rơi dây chuyền và nhặt lên. Đối tượng Trương Đình Nhạt tại cơ quan công an - Ảnh: VOV Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 20/2, Công an huyện Tư Nghĩa có quyết định bắt giữ khẩn cấp ông Trương Đình Nhạt để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Thông tin từ cơ quan chức năng, về bà T. (vợ ông Nhạt) đang chăm sóc cháu nhỏ 2 tuổi, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét việc tạm giữ hình sự bà này hay không.

Anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 11h ngày 17/2, anh đến nhà ông Trương Đình Nhạt (trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) giao đơn hàng 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Ông Nhạt lúc này ra gặp nhưng không nhận hàng. Anh Đạt gọi điện cho người bán để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi. Sau khi nghe điện thoại, ông Nhạt không nhận hàng, anh Đạt đã đề nghị ông trả phí giao hàng (30.000 đồng) để anh giao lại nơi làm việc và hoàn chuyển trả đơn về cho người bán. Anh Đạt bị vợ chồng ông Nhạt đánh gãy tay - Ảnh: VietNamNet Sau đó, ông Nhạt dùng chân đá mạnh vào người anh, đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu shipper này. Lúc này, anh Đạt phản ứng tự vệ. Ông Nhạt tiếp tục dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox đánh tới tấp anh Đạt. Rất may anh mang mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương ở phần đầu. Bị đánh liên tục, anh Đạt tìm cách thoát thân, đẩy cửa cổng chạy sang nhà dân gần đó trốn và báo công an. Công an huyện Tư Nghĩa cho biết thêm, đã cử một tổ công tác phối hợp với Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi ra Bệnh viện Quân y C17 (TP Đà Nẵng) để trưng cầu giám định thương tích của anh Lâm Anh Đạt. Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của anh Đạt là 24%.

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